В Тюмени скончалась старейшая в России участница ВОВ

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День памяти и скорби. Курган, венок, акция памяти, гвоздики, корзина с цветами
Александре Васильевне Чебаненко было 105 лет Фото:

В Тюмени скончалась старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко. Пост с соболезнованиями опубликовал у себя в telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко. Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны», — написал губернатор.

Александра Васильевна родилась в 1917 году. Оказалась на войне с ее начала. Она служила медсестрой, даже была ранена. Жительница Тюмени награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». После войны Александра Васильевна работала на севере Тюменской области. До последнего жила в Тюмени.

Ранее URA.RU писало о том, что старейшей участницей Великой Отечественной Войны стала жительница Тюмени. 10 марта 2022 года ветерану исполнилось 105 лет.

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В Тюмени скончалась старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко. Пост с соболезнованиями опубликовал у себя в telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко. Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны», — написал губернатор. Александра Васильевна родилась в 1917 году. Оказалась на войне с ее начала. Она служила медсестрой, даже была ранена. Жительница Тюмени награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». После войны Александра Васильевна работала на севере Тюменской области. До последнего жила в Тюмени. Ранее URA.RU писало о том, что старейшей участницей Великой Отечественной Войны стала жительница Тюмени. 10 марта 2022 года ветерану исполнилось 105 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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