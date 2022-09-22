В Тюмени скончалась старейшая в России участница ВОВ

22 сентября 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Александре Васильевне Чебаненко было 105 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени скончалась старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко. Пост с соболезнованиями опубликовал у себя в telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко. Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны», — написал губернатор. Александра Васильевна родилась в 1917 году. Оказалась на войне с ее начала. Она служила медсестрой, даже была ранена. Жительница Тюмени награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». После войны Александра Васильевна работала на севере Тюменской области. До последнего жила в Тюмени. Ранее URA.RU писало о том, что старейшей участницей Великой Отечественной Войны стала жительница Тюмени. 10 марта 2022 года ветерану исполнилось 105 лет.

В Тюмени скончалась старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко. Пост с соболезнованиями опубликовал у себя в telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко. Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны», — написал губернатор. Александра Васильевна родилась в 1917 году. Оказалась на войне с ее начала. Она служила медсестрой, даже была ранена. Жительница Тюмени награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». После войны Александра Васильевна работала на севере Тюменской области. До последнего жила в Тюмени. Ранее URA.RU писало о том, что старейшей участницей Великой Отечественной Войны стала жительница Тюмени. 10 марта 2022 года ветерану исполнилось 105 лет.