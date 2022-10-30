Жительницы Нового Уренгоя, Коротчаево и Лимбяяха (ЯНАО) связали теплые вещи военнослужащим. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал».
«Ямальские мастерицы вяжут теплые вещи для солдат. Жительницы Нового Уренгоя, а также районов Коротчаево и Лимбяяха объединились, чтобы обеспечить военнослужащих связанными своими руками вещами», — говорится в сообщении.
По словам рукодельниц, таким образом они хотят оказать поддержку бойцам. «Ведь носочки, напутствия, пожелания… Как они дороги для тех… Далеких бойцов, которые были вырваны из мирной и сытой жизни. Поэтому мы с вами здесь! Поэтому сейчас мы с вами вяжем!» — поделились они.
Ранее URA.RU сообщало, что ученики 6-10 классов из Лабытнанги после уроков шьют одежду военнослужащим. В проекте «Тепло наших рук для защитников Родины» принимают участие 15 детей.
Частичная мобилизация в России началась после указа президента РФ Владимира Путина 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об окончании мобилизации 28 октября. Всего было призвано 300 000 человек.
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