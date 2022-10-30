Жительницы ЯНАО связали носки для военнослужащих. Фото

31 октября 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Женщины связали теплые вещи солдатам Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительницы Нового Уренгоя, Коротчаево и Лимбяяха (ЯНАО) связали теплые вещи военнослужащим. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Ямальские мастерицы вяжут теплые вещи для солдат. Жительницы Нового Уренгоя, а также районов Коротчаево и Лимбяяха объединились, чтобы обеспечить военнослужащих связанными своими руками вещами», — говорится в сообщении. По словам рукодельниц, таким образом они хотят оказать поддержку бойцам. «Ведь носочки, напутствия, пожелания… Как они дороги для тех… Далеких бойцов, которые были вырваны из мирной и сытой жизни. Поэтому мы с вами здесь! Поэтому сейчас мы с вами вяжем!» — поделились они. Ранее URA.RU сообщало, что ученики 6-10 классов из Лабытнанги после уроков шьют одежду военнослужащим. В проекте «Тепло наших рук для защитников Родины» принимают участие 15 детей. Частичная мобилизация в России началась после указа президента РФ Владимира Путина 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об окончании мобилизации 28 октября. Всего было призвано 300 000 человек. Жительница ЯНАО связала носки военнослужащим Фото: telegram-канал «Мобилизация Ямал»

Жительницы Нового Уренгоя, Коротчаево и Лимбяяха (ЯНАО) связали теплые вещи военнослужащим. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Ямальские мастерицы вяжут теплые вещи для солдат. Жительницы Нового Уренгоя, а также районов Коротчаево и Лимбяяха объединились, чтобы обеспечить военнослужащих связанными своими руками вещами», — говорится в сообщении. По словам рукодельниц, таким образом они хотят оказать поддержку бойцам. «Ведь носочки, напутствия, пожелания… Как они дороги для тех… Далеких бойцов, которые были вырваны из мирной и сытой жизни. Поэтому мы с вами здесь! Поэтому сейчас мы с вами вяжем!» — поделились они. Ранее URA.RU сообщало, что ученики 6-10 классов из Лабытнанги после уроков шьют одежду военнослужащим. В проекте «Тепло наших рук для защитников Родины» принимают участие 15 детей. Частичная мобилизация в России началась после указа президента РФ Владимира Путина 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об окончании мобилизации 28 октября. Всего было призвано 300 000 человек.