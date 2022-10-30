В Тюменской области мужчину убили ударом ноги в голову

31 октября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Подозреваемого поместили под стражу, где он будет ждать вердикта суда Фото: Илья Московец © URA.RU Житель деревни в Казанском районе (Тюменская область) убил знакомого, ударив его ногой в голову. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя деревни Малая Ченчерь Казанского района. 16 сентября четверо человек распивали спиртное в ограде дома по улице Большой. Из-за незначительного повода между обвиняемым и 55-летним мужчиной произошел конфликт. Злоумышленник нанес удар ногой в область головы сидящему на корточках собутыльнику, который вскоре скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В отношении молодого человека возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина убил знакомого, ударив его ножом 49 раз. Ранения он нанес в голову, шею и другие части тела жертвы, а затем сдался в полицию.

Житель деревни в Казанском районе (Тюменская область) убил знакомого, ударив его ногой в голову. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя деревни Малая Ченчерь Казанского района. 16 сентября четверо человек распивали спиртное в ограде дома по улице Большой. Из-за незначительного повода между обвиняемым и 55-летним мужчиной произошел конфликт. Злоумышленник нанес удар ногой в область головы сидящему на корточках собутыльнику, который вскоре скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В отношении молодого человека возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина убил знакомого, ударив его ножом 49 раз. Ранения он нанес в голову, шею и другие части тела жертвы, а затем сдался в полицию.