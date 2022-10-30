Для курганских мобилизованных собирают керосиновые лампы

Сотрудники администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области собирают керосиновые лампы для мобилизованных. Об этом сообщается в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте»
«В настоящее время имеется потребность в керосиновых лампах, которых нет в продаже в магазинах. <…> Заранее благодарим», — указано в посте администрации округа. К местным жителям обратились представители администрации с просьбой принести керосиновые лампы в рабочем состоянии. Сбор ламп будет вестись до 2 ноября.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане собирают деньги, чтобы купить оружие для захвата дронов на спецоперации. С помощью него можно выводить из строя и захватывать вражеские беспилотники. В Курганской области для мобилизованных собирали газовые баллоны, сухое топливо, а также продукты и теплые вещи.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны. Позже главой государства был подписан указ о начале частичной мобилизации.
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