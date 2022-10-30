30 октября 2022
29 октября 2022

Для курганских мобилизованных собирают керосиновые лампы

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Курганской области собирают керосиновые лампы для мобилизованных (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

Сотрудники администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области собирают керосиновые лампы для мобилизованных. Об этом сообщается в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте»

«В настоящее время имеется потребность в керосиновых лампах, которых нет в продаже в магазинах. <…> Заранее благодарим», — указано в посте администрации округа. К местным жителям обратились представители администрации с просьбой принести керосиновые лампы в рабочем состоянии. Сбор ламп будет вестись до 2 ноября.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане собирают деньги, чтобы купить оружие для захвата дронов на спецоперации. С помощью него можно выводить из строя и захватывать вражеские беспилотники. В Курганской области для мобилизованных собирали газовые баллоны, сухое топливо, а также продукты и теплые вещи.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны. Позже главой государства был подписан указ о начале частичной мобилизации.

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Сотрудники администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области собирают керосиновые лампы для мобилизованных. Об этом сообщается в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте» «В настоящее время имеется потребность в керосиновых лампах, которых нет в продаже в магазинах. <…> Заранее благодарим», — указано в посте администрации округа. К местным жителям обратились представители администрации с просьбой принести керосиновые лампы в рабочем состоянии. Сбор ламп будет вестись до 2 ноября. Ранее URA.RU писало, что в Кургане собирают деньги, чтобы купить оружие для захвата дронов на спецоперации. С помощью него можно выводить из строя и захватывать вражеские беспилотники. В Курганской области для мобилизованных собирали газовые баллоны, сухое топливо, а также продукты и теплые вещи. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны. Позже главой государства был подписан указ о начале частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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