Для курганских мобилизованных собирают керосиновые лампы

31 октября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Курганской области собирают керосиновые лампы для мобилизованных (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов; URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудники администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области собирают керосиновые лампы для мобилизованных. Об этом сообщается в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте» «В настоящее время имеется потребность в керосиновых лампах, которых нет в продаже в магазинах. <…> Заранее благодарим», — указано в посте администрации округа. К местным жителям обратились представители администрации с просьбой принести керосиновые лампы в рабочем состоянии. Сбор ламп будет вестись до 2 ноября. Ранее URA.RU писало, что в Кургане собирают деньги, чтобы купить оружие для захвата дронов на спецоперации. С помощью него можно выводить из строя и захватывать вражеские беспилотники. В Курганской области для мобилизованных собирали газовые баллоны, сухое топливо, а также продукты и теплые вещи. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны. Позже главой государства был подписан указ о начале частичной мобилизации.

Сотрудники администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области собирают керосиновые лампы для мобилизованных. Об этом сообщается в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте» «В настоящее время имеется потребность в керосиновых лампах, которых нет в продаже в магазинах. <…> Заранее благодарим», — указано в посте администрации округа. К местным жителям обратились представители администрации с просьбой принести керосиновые лампы в рабочем состоянии. Сбор ламп будет вестись до 2 ноября. Ранее URA.RU писало, что в Кургане собирают деньги, чтобы купить оружие для захвата дронов на спецоперации. С помощью него можно выводить из строя и захватывать вражеские беспилотники. В Курганской области для мобилизованных собирали газовые баллоны, сухое топливо, а также продукты и теплые вещи. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны. Позже главой государства был подписан указ о начале частичной мобилизации.