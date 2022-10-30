В 2025 году сократится численность жителей одного из районов ЯНАО

В 2025 году численность жителей Тазовского района ЯНАО сократится более чем на тысячу человек. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития муниципального округа на 2023—2025 годы.
«С учетом естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения Тазовского района снизится с 17 тыс. 772 человек в 2022 году до 16 тыс. 543 человек в 2025 году», — сообщается в документе.
Динамика увеличения уровня рождаемости и снижения уровня смертности сохранится. По прогнозу 2023 года коэффициент рождаемости населения составит 19,4 родившегося на 1000 человек населения, коэффициент смертности — 8 умерших на 1000 человек населения.
Ранее URA.RU сообщало, что количество мигрантов, которые легально находятся в Ноябрьске, выросло на 32%. В первом полугодии на учет было поставлено более шести тысяч иностранных граждан.
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