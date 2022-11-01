В Кремле заявили о мерах против Британии в связи с нападением на Черноморский флот

01 ноября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Песков: у спецслужб есть данные, указывающие на причастность Британии к нападению на Черноморский флот Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Британия имеет отношение к нападению на Черноморский флот, и Россия не может оставить такие действия без ответа. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Фактически сейчас наши спецслужбы имеют данные, которые указывают на то, то руководство и координация операции по атаке севастопольской бухты осуществляет британскими консультантами. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, к теракту в отношении жизненно важной международной энергетической инфраструктуры», — сказал Песков во время кронференц-колла. Он добавил, что такие действия не должны оставаться без ответа. «Мы [Россия] будем думать, над дальнейшими шагами. Без этого нельзя», — подытожил Песков. Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки.

Британия имеет отношение к нападению на Черноморский флот, и Россия не может оставить такие действия без ответа. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Фактически сейчас наши спецслужбы имеют данные, которые указывают на то, то руководство и координация операции по атаке севастопольской бухты осуществляет британскими консультантами. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, к теракту в отношении жизненно важной международной энергетической инфраструктуры», — сказал Песков во время кронференц-колла. Он добавил, что такие действия не должны оставаться без ответа. «Мы [Россия] будем думать, над дальнейшими шагами. Без этого нельзя», — подытожил Песков. Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки.