В Кремле заявили о мерах против Британии в связи с нападением на Черноморский флот

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков: у спецслужб есть данные, указывающие на причастность Британии к нападению на Черноморский флот Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Британия имеет отношение к нападению на Черноморский флот, и Россия не может оставить такие действия без ответа. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически сейчас наши спецслужбы имеют данные, которые указывают на то, то руководство и координация операции по атаке севастопольской бухты осуществляет британскими консультантами. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, к теракту в отношении жизненно важной международной энергетической инфраструктуры», — сказал Песков во время кронференц-колла.

Он добавил, что такие действия не должны оставаться без ответа. «Мы [Россия] будем думать, над дальнейшими шагами. Без этого нельзя», — подытожил Песков.

Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Британия имеет отношение к нападению на Черноморский флот, и Россия не может оставить такие действия без ответа. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Фактически сейчас наши спецслужбы имеют данные, которые указывают на то, то руководство и координация операции по атаке севастопольской бухты осуществляет британскими консультантами. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, к теракту в отношении жизненно важной международной энергетической инфраструктуры», — сказал Песков во время кронференц-колла. Он добавил, что такие действия не должны оставаться без ответа. «Мы [Россия] будем думать, над дальнейшими шагами. Без этого нельзя», — подытожил Песков. Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...