Автобус опрокинулся в кювет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Возле Тюмени перевернулся рейсовый автобус №205, который ехал по дороге между деревнями Ошкуково и Чикча. В результате ДТП пострадали два пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«По предварительным данным, в сложных погодных условиях 59-летний водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением автобусом. Автобус зацепил обочину и опрокинулся в кювет», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. На момент аварии в транспорте находилось два пассажира, которые получили травмы конечностей.

Ранее URA.RU сообщало, что поездки по дорогам из Тюмени до соседних регионов УрФО могут представлять опасность. Участи федеральных трасс оказались заснежены, а на некоторых может появиться гололедица.

Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»