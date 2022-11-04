04 ноября 2022
03 ноября 2022

На заснеженной дороге под Тюменью перевернулся автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Областные трассы. Екатеринбург, трасса, тюменский тракт, гибдд, дпс
Автобус опрокинулся в кювет Фото:

Возле Тюмени перевернулся рейсовый автобус №205, который ехал по дороге между деревнями Ошкуково и Чикча. В результате ДТП пострадали два пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«По предварительным данным, в сложных погодных условиях 59-летний водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением автобусом. Автобус зацепил обочину и опрокинулся в кювет», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. На момент аварии в транспорте находилось два пассажира, которые получили травмы конечностей.

Ранее URA.RU сообщало, что поездки по дорогам из Тюмени до соседних регионов УрФО могут представлять опасность. Участи федеральных трасс оказались заснежены, а на некоторых может появиться гололедица.

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Возле Тюмени перевернулся рейсовый автобус №205, который ехал по дороге между деревнями Ошкуково и Чикча. В результате ДТП пострадали два пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «По предварительным данным, в сложных погодных условиях 59-летний водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением автобусом. Автобус зацепил обочину и опрокинулся в кювет», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. На момент аварии в транспорте находилось два пассажира, которые получили травмы конечностей. Ранее URA.RU сообщало, что поездки по дорогам из Тюмени до соседних регионов УрФО могут представлять опасность. Участи федеральных трасс оказались заснежены, а на некоторых может появиться гололедица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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