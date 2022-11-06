Тюменцам удалось отстоять военный музей

Музей военной истории в селе Второпесьяново Ишимского района получит новое помещение. Об этом URA.RU сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. Ранее жители села жаловались парламентарию на то, что музей, созданный в 1960-е годы, оказался на грани исчезновения.
«Рабочая группа, включающая в себя уважаемых экспертов, приняла решение поддержать инициативу жителей села по сохранению объектов исторического наследия, включив ее в единое историко — культурное пространство Ишимского района. Краеведческая комната будет базироваться в Гагаринской средней школе, получит необходимую методическую поддержку, будет обеспечена музейным оборудованием», — рассказал депутат.
По словам Вершинина, в решении вопроса о судьбе музея приняли также участие региональные и муниципальные власти. В частности, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер и глава Ишимского района Сергей Ломовцев.
Ранее агентство писало, что музей в Второпесьяново оказался без помещения. Из-за этого часть экспонатов музея были украдены.
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