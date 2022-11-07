Двое детей пострадали в ДТП под Тюменью

Водитель большегруза не заметил легковушку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ДТП на 13-километре автодороги Тюмень-Омск пострадали двое несовершеннолетних детей и их мать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла с участием большегруза.

«По предварительным данным, при движении фуры на участке заужения дороги полуприцеп выбросило на встречную полосу, он задел „Шевроле“. От удара легковушка опрокинулась в кювет, а водитель большегруза поехал дальше, не заметив случившегося», — сообщили в ведомстве.

ГИБДД также отчиталась о травмах, полученных участниками аварии. «В автомобиле „Шевроле“ ехала 33-летняя женщина с двумя детьми — дочерью 8-ми лет и 2-летним сыном. Тюменка госпитализирована, детей после осмотра в больнице отпустили домой», — добавили там.