07 ноября 2022

Двое детей пострадали в ДТП под Тюменью

© Служба новостей «URA.RU»
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Надземные пешеходные переходы. Виды города. Тюмень, фура, дальнобойщик, надземный переход, ткад
Водитель большегруза не заметил легковушку Фото:

В ДТП на 13-километре автодороги Тюмень-Омск пострадали двое несовершеннолетних детей и их мать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла с участием большегруза.

«По предварительным данным, при движении фуры на участке заужения дороги полуприцеп выбросило на встречную полосу, он задел „Шевроле“. От удара легковушка опрокинулась в кювет, а водитель большегруза поехал дальше, не заметив случившегося», — сообщили в ведомстве.

ГИБДД также отчиталась о травмах, полученных участниками аварии. «В автомобиле „Шевроле“ ехала 33-летняя женщина с двумя детьми — дочерью 8-ми лет и 2-летним сыном. Тюменка госпитализирована, детей после осмотра в больнице отпустили домой», — добавили там.

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В ДТП на 13-километре автодороги Тюмень-Омск пострадали двое несовершеннолетних детей и их мать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла с участием большегруза. «По предварительным данным, при движении фуры на участке заужения дороги полуприцеп выбросило на встречную полосу, он задел „Шевроле“. От удара легковушка опрокинулась в кювет, а водитель большегруза поехал дальше, не заметив случившегося», — сообщили в ведомстве. ГИБДД также отчиталась о травмах, полученных участниками аварии. «В автомобиле „Шевроле“ ехала 33-летняя женщина с двумя детьми — дочерью 8-ми лет и 2-летним сыном. Тюменка госпитализирована, детей после осмотра в больнице отпустили домой», — добавили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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