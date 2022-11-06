Военные с тюменского полигона: мобилизованных обучают с учетом опыта СВО и новых технологий

06 ноября 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Обучение проходит с учетом СВО, рассказал военный инструктор Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полученный при проведении спецоперации на Украине опыт применяется во время обучения мобилизованных жителей Тюмени, ХМАО, ЯНАО и Пермского Края. Об этом военные инструкторы с тюменского полигона ТВВИКУ рассказали информационному центру правительства Тюменской области. «Обучение мобилизованных бойцов в Тюмени проходит с учетом новых технологий и опыта специальной военной операции», — передают слова инструктора в Инфоцентре. Он также дополнил, что сейчас бойцам проще, так как они вспоминают уже ранее освоенную военно-учетную специальность. Также военные рассказали о своем подходе в обучении. «Когда рассказываешь собственную историю, они лучше запоминаются. Когда идут примеры, а не просто текст, то это соответственно лучше запоминается», — добавили там. Ранее URA.RU сообщало, что на полигоне ТВВИКУ находятся мобилизованные из ЯНАО, ХМАО, Тюмени и Пермского края. Там они проходят подготовку перед отправкой на СВО. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Она была завершена 28 октября. По ее итогам было призвано 318 тысяч граждан из запаса. По словам президента Владимира Путина, количество добровольцев не сокращается. В войсках уже находятся порядка 49 тысяч человек. Остальные занимаются подготовкой.

Полученный при проведении спецоперации на Украине опыт применяется во время обучения мобилизованных жителей Тюмени, ХМАО, ЯНАО и Пермского Края. Об этом военные инструкторы с тюменского полигона ТВВИКУ рассказали информационному центру правительства Тюменской области. «Обучение мобилизованных бойцов в Тюмени проходит с учетом новых технологий и опыта специальной военной операции», — передают слова инструктора в Инфоцентре. Он также дополнил, что сейчас бойцам проще, так как они вспоминают уже ранее освоенную военно-учетную специальность. Также военные рассказали о своем подходе в обучении. «Когда рассказываешь собственную историю, они лучше запоминаются. Когда идут примеры, а не просто текст, то это соответственно лучше запоминается», — добавили там. Ранее URA.RU сообщало, что на полигоне ТВВИКУ находятся мобилизованные из ЯНАО, ХМАО, Тюмени и Пермского края. Там они проходят подготовку перед отправкой на СВО. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Она была завершена 28 октября. По ее итогам было призвано 318 тысяч граждан из запаса. По словам президента Владимира Путина, количество добровольцев не сокращается. В войсках уже находятся порядка 49 тысяч человек. Остальные занимаются подготовкой.