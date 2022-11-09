Губернатор ЯНАО наградил защитников правопорядка

10 ноября 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Губернатор отметил успехи в работе сотрудников МВД России по ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил сотрудников органов внутренних дел в честь 35-летия со дня создания окружного управления МВД России по ЯНАО. Об этом сообщили на сайте правительства ЯНАО. «Мы видим достойные результаты в текущей работе — это не только сухие цифры статистики, но и конкретные случаи, когда сотрудники проявляют героизм и полную приверженность своему долгу. И самое главное — это ценят наши жители, чувствуя себя в безопасности», — сказал Артюхов. Губернатор присвоил звание «Заслуженного юриста ЯНАО», вручил медали и отметил грамотами сотрудников МВД. Он подчеркнул, что регион будет и дальше наращивать поддержку полиции. Планируется строительство новых административных объектов, закупка оборудования и техники, выделение средств на ремонт. Ранее URA.RU рассказывало, что в полицию ЯНАО набирают новых сотрудников. Соискателям обещают оплату за жилье, льготные путевки и прочее.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил сотрудников органов внутренних дел в честь 35-летия со дня создания окружного управления МВД России по ЯНАО. Об этом сообщили на сайте правительства ЯНАО. «Мы видим достойные результаты в текущей работе — это не только сухие цифры статистики, но и конкретные случаи, когда сотрудники проявляют героизм и полную приверженность своему долгу. И самое главное — это ценят наши жители, чувствуя себя в безопасности», — сказал Артюхов. Губернатор присвоил звание «Заслуженного юриста ЯНАО», вручил медали и отметил грамотами сотрудников МВД. Он подчеркнул, что регион будет и дальше наращивать поддержку полиции. Планируется строительство новых административных объектов, закупка оборудования и техники, выделение средств на ремонт. Ранее URA.RU рассказывало, что в полицию ЯНАО набирают новых сотрудников. Соискателям обещают оплату за жилье, льготные путевки и прочее.