Губернатор ЯНАО наградил защитников правопорядка

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил сотрудников органов внутренних дел в честь 35-летия со дня создания окружного управления МВД России по ЯНАО. Об этом сообщили на сайте правительства ЯНАО.
«Мы видим достойные результаты в текущей работе — это не только сухие цифры статистики, но и конкретные случаи, когда сотрудники проявляют героизм и полную приверженность своему долгу. И самое главное — это ценят наши жители, чувствуя себя в безопасности», — сказал Артюхов.
Губернатор присвоил звание «Заслуженного юриста ЯНАО», вручил медали и отметил грамотами сотрудников МВД. Он подчеркнул, что регион будет и дальше наращивать поддержку полиции. Планируется строительство новых административных объектов, закупка оборудования и техники, выделение средств на ремонт.
Ранее URA.RU рассказывало, что в полицию ЯНАО набирают новых сотрудников. Соискателям обещают оплату за жилье, льготные путевки и прочее.
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