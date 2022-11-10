В Кургане за год больше всего подорожали сахар и соль. Скрин

11 ноября 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Сахар в Кургане за год подорожал на 38% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области за год больше всего подорожал сахар. Стоимость одного килограмма поднялась почти на 38%. Также заметно выросли цены на соль, рис и говядину. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «По данным на октябрь 2022 года, средняя цена на сахар-песок составляет 73,17 рубля. За год стоимость выросла на 37,82%. Один килограмм соли подорожала до 13,99 рублей. Это на 27,15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость риса выросла до 114,68 рублей (+25,71%). Килограмм говядины за год стал дороже на 23%. Средняя цена составляет 468 рублей», — говорится в статистике «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости по Курганской области». За год из продуктов больше всего подешевела белокочанная капуста. Цена снизилась на 42%. Один килограмм стоит более 20 рублей. Стоимость картофеля снизилась до 23 рубля за килограмм (-33,5%), моркови — до 33 рублей (-21%). Репчатый лук подешевел на 17% и стоит более 22 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за неделю подешевели мясо, сосиски и консервы. Также сообщалось, что в регионе резко выросла цена на дизель. Топливо подорожало почти на 2%. Больше всего за год подорожал сахар, соль и рис Скрин: сайте Свердловскстата

В Курганской области за год больше всего подорожал сахар. Стоимость одного килограмма поднялась почти на 38%. Также заметно выросли цены на соль, рис и говядину. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «По данным на октябрь 2022 года, средняя цена на сахар-песок составляет 73,17 рубля. За год стоимость выросла на 37,82%. Один килограмм соли подорожала до 13,99 рублей. Это на 27,15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость риса выросла до 114,68 рублей (+25,71%). Килограмм говядины за год стал дороже на 23%. Средняя цена составляет 468 рублей», — говорится в статистике «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости по Курганской области». За год из продуктов больше всего подешевела белокочанная капуста. Цена снизилась на 42%. Один килограмм стоит более 20 рублей. Стоимость картофеля снизилась до 23 рубля за килограмм (-33,5%), моркови — до 33 рублей (-21%). Репчатый лук подешевел на 17% и стоит более 22 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за неделю подешевели мясо, сосиски и консервы. Также сообщалось, что в регионе резко выросла цена на дизель. Топливо подорожало почти на 2%.