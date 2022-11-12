Курганское бизнес-сообщество налаживает сотрудничество с предпринимателями ДНР

13 ноября 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Курганские общественники сели за стол переговоров с предпринимателями ДНР Фото: Николай Бастриков © URA.RU Представители Курганского отделения Опоры России доставили в ДНР груз с мебелью и вещами для детей Донбасса и встретились с предпринимателями Шахтерска, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Об этом сообщается в telegram-канале регионального бизнес-сообщества. «Делегация лидеров региональных отделений во главе с президентом организации Александром Калининым сопроводили гуманитарный груз детям Донбасса в город Шахтерск. Это вторая машина за последние пару месяцев. Предыдущий груз был доставлен в город Торез ДНР. Детские сады получили прачечное оборудование, мебель, оборудование для приготовления еды, развивающие игрушки», — отмечается в telegram-канале. В сборе вещей участвовало 15 региональных отделений, в том числе и курганское. Помощь от областного бизнес-сообщества приняли председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и глава Шахтерска Александр Шатов. Затем представители Опоры России сели за стол переговоров с предпринимателями Шахтерска и «обсудили перспективы сотрудничества», сообщается в telegram-канале.

Представители Курганского отделения Опоры России доставили в ДНР груз с мебелью и вещами для детей Донбасса и встретились с предпринимателями Шахтерска, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Об этом сообщается в telegram-канале регионального бизнес-сообщества. «Делегация лидеров региональных отделений во главе с президентом организации Александром Калининым сопроводили гуманитарный груз детям Донбасса в город Шахтерск. Это вторая машина за последние пару месяцев. Предыдущий груз был доставлен в город Торез ДНР. Детские сады получили прачечное оборудование, мебель, оборудование для приготовления еды, развивающие игрушки», — отмечается в telegram-канале. В сборе вещей участвовало 15 региональных отделений, в том числе и курганское. Помощь от областного бизнес-сообщества приняли председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и глава Шахтерска Александр Шатов. Затем представители Опоры России сели за стол переговоров с предпринимателями Шахтерска и «обсудили перспективы сотрудничества», сообщается в telegram-канале.