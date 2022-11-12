12 ноября 2022
11 ноября 2022

Курганское бизнес-сообщество налаживает сотрудничество с предпринимателями ДНР

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Слет успешных предпринимателей. Тюмень, опора россии
Курганские общественники сели за стол переговоров с предпринимателями ДНР Фото:

Представители Курганского отделения Опоры России доставили в ДНР груз с мебелью и вещами для детей Донбасса и встретились с предпринимателями Шахтерска, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Об этом сообщается в telegram-канале регионального бизнес-сообщества.

«Делегация лидеров региональных отделений во главе с президентом организации Александром Калининым сопроводили гуманитарный груз детям Донбасса в город Шахтерск. Это вторая машина за последние пару месяцев. Предыдущий груз был доставлен в город Торез ДНР. Детские сады получили прачечное оборудование, мебель, оборудование для приготовления еды, развивающие игрушки», — отмечается в telegram-канале.

В сборе вещей участвовало 15 региональных отделений, в том числе и курганское. Помощь от областного бизнес-сообщества приняли председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и глава Шахтерска Александр Шатов. Затем представители Опоры России сели за стол переговоров с предпринимателями Шахтерска и «обсудили перспективы сотрудничества», сообщается в telegram-канале.

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Представители Курганского отделения Опоры России доставили в ДНР груз с мебелью и вещами для детей Донбасса и встретились с предпринимателями Шахтерска, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Об этом сообщается в telegram-канале регионального бизнес-сообщества. «Делегация лидеров региональных отделений во главе с президентом организации Александром Калининым сопроводили гуманитарный груз детям Донбасса в город Шахтерск. Это вторая машина за последние пару месяцев. Предыдущий груз был доставлен в город Торез ДНР. Детские сады получили прачечное оборудование, мебель, оборудование для приготовления еды, развивающие игрушки», — отмечается в telegram-канале. В сборе вещей участвовало 15 региональных отделений, в том числе и курганское. Помощь от областного бизнес-сообщества приняли председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и глава Шахтерска Александр Шатов. Затем представители Опоры России сели за стол переговоров с предпринимателями Шахтерска и «обсудили перспективы сотрудничества», сообщается в telegram-канале.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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