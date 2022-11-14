В Кремле поставили на место нового премьера Великобритании

Россия не препятствует поставкам продовольствия, сообщил Песков
Россия не препятствует поставкам продовольствиям на мировые рынки. Об этом сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
«Это в корне не верно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия наоборот помогает тому, чтобы незначительная часть этих поставок осуществлялась. Подавляющее большинство поставок не имеет отношения ни к России ни к Украине», — сообщил Песков.
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