В Кремле поставили на место нового премьера Великобритании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Россия не препятствует поставкам продовольствия, сообщил Песков Фото:

Россия не препятствует поставкам продовольствиям на мировые рынки. Об этом сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

«Это в корне не верно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия наоборот помогает тому, чтобы незначительная часть этих поставок осуществлялась. Подавляющее большинство поставок не имеет отношения ни к России ни к Украине», — сообщил Песков.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Россия не препятствует поставкам продовольствиям на мировые рынки. Об этом сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «Это в корне не верно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия наоборот помогает тому, чтобы незначительная часть этих поставок осуществлялась. Подавляющее большинство поставок не имеет отношения ни к России ни к Украине», — сообщил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...