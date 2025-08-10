Один из участников атаки на «Крокус» обучался терактам в Афганистане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Террорист ездил в Афганистан по поддельному паспорту, указано в материалах дела
Террорист ездил в Афганистан по поддельному паспорту, указано в материалах дела Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», проходил обучение по совершениям терактов в Афганистане. Данная информация указана в материалах дела.

«Саидакрами Рачабализода (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), руководствуясь указаниями руководителей террористической организации, в неустановленное время проходил обучение террористической деятельности на территории Исламского Эмирата Афганистан», — указано в материале. Его слова приводит ТАСС. Сообщается, что террорист выезжал туда с территории Турции по поддельным документам через Пакистан.

Ранее Саидакрами Рачабализода был выдворен из России в 2018 году с запретом на въезд до августа 2023 года, после чего находился в Таджикистане и проявлял интерес к радикальным исламистским идеям через интернет. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, его исполнители были задержаны при попытке скрыться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», проходил обучение по совершениям терактов в Афганистане. Данная информация указана в материалах дела. «Саидакрами Рачабализода (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), руководствуясь указаниями руководителей террористической организации, в неустановленное время проходил обучение террористической деятельности на территории Исламского Эмирата Афганистан», — указано в материале. Его слова приводит ТАСС. Сообщается, что террорист выезжал туда с территории Турции по поддельным документам через Пакистан. Ранее Саидакрами Рачабализода был выдворен из России в 2018 году с запретом на въезд до августа 2023 года, после чего находился в Таджикистане и проявлял интерес к радикальным исламистским идеям через интернет. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, его исполнители были задержаны при попытке скрыться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...