URA.RU выяснило, как могут быть связаны осужденные генерал Галимуллин и полковник Убогий

Полковник в запасе Юрий Убогий, осужденный за растрату и служебный подлог вместе с генерал-майором Анваром Галимуллиным, служившим в Центральноафриканской республике, ранее мог занимать должность в департаменте Минобороны, который занимался финансовым обеспечением загранучреждений ведомства, в частности в Африке. Об этом свидетельствует информация, которую URA.RU обнаружило на сайте Союза ветеранов Анголы.
«Я непосредственно работаю в Департаменте финансового обеспечения МО РФ в отделе, который занимается финансовым обеспечением заграничных учреждений ведомства», — такой комментарий оставил участник форума под именем Юрий Убогий на сайте Союза ветеранов Анголы в 2018 году. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос другого военнослужащего, обратившегося с просьбой о получении сведений по денежному довольствию за службу в африканской республике в 1990–1991 годах.
Информация косвенно подтверждает, что Убогий мог быть задействован в вопросах обеспечения российских военных представительств за рубежом. В частности, на африканском континенте. Галимуллин ранее занимал пост главы представительства Минобороны РФ в Центральноафриканской Республике.
Как сообщало URA.RU ранее, полковник запаса Юрий Убогий получил 1,5 года условно. Он на два года лишен права занимать руководящие должности и находится под подпиской о невыезде, как и генерал-майор Минобороны РФ Анвар Галимуллин, признанный виновным в растрате и служебном подлоге. То немногое, что известно о генерал Галимуллине и его карьере — в материале URA.RU.
