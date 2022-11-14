14 ноября 2022
13 ноября 2022

Политолог Ширяев: курганские выборы в 2023 году будут непредсказуемыми

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Курганской области в следующем году будут выбирать депутатов окружных дум и глав муниципалитетов (архивное фото) Фото:

В Курганской области в следующем году муниципальные выборы могут пойти по непредсказуемому сценарию. Поэтому ответственные за внутреннюю политику должны обратить особое внимание на эти избирательные кампании. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Сергей Ширяев.

«Обычно муниципальные выборы в Курганской области проходят спокойно. Но в следующем году на них стоит обратить особое внимание. В этом году они проходили спокойно, результат был прогнозируемый. На волне патриотизма жители поддержали власть. Будет ли в следующем году подобная тенденция или произойдет разворот в другую сторону — большой вопрос. И если 2023 году выборы пойдут не по плану, то ответственным за внутреннюю политику и руководству нужно будет оперативно принимать решения, чтобы это не сказалось на более серьезном уровне», — подчеркнул эксперт. Тем не менее по словам Ширяева, следующий год в Курганской области будет политически спокойным.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, региональную Избирательную комиссию направлены редакционные запросы с просьбой прокомментировать подготовку к выборам в 2023 и 2024 годах. На момент публикации ответы на них не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в следующем году в Курганской области будут выбирать депутатов дум Варгашинского, Катайского и Далматовского округов. Назначат и проведут конкурсы по избранию глав округов. В 2024 году в регионе, как и по всей стране, состоятся президентские выборы. Также жители области будут выбирать губернатора.

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В Курганской области в следующем году муниципальные выборы могут пойти по непредсказуемому сценарию. Поэтому ответственные за внутреннюю политику должны обратить особое внимание на эти избирательные кампании. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Сергей Ширяев. «Обычно муниципальные выборы в Курганской области проходят спокойно. Но в следующем году на них стоит обратить особое внимание. В этом году они проходили спокойно, результат был прогнозируемый. На волне патриотизма жители поддержали власть. Будет ли в следующем году подобная тенденция или произойдет разворот в другую сторону — большой вопрос. И если 2023 году выборы пойдут не по плану, то ответственным за внутреннюю политику и руководству нужно будет оперативно принимать решения, чтобы это не сказалось на более серьезном уровне», — подчеркнул эксперт. Тем не менее по словам Ширяева, следующий год в Курганской области будет политически спокойным. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, региональную Избирательную комиссию направлены редакционные запросы с просьбой прокомментировать подготовку к выборам в 2023 и 2024 годах. На момент публикации ответы на них не поступили. Ранее URA.RU писало, что в следующем году в Курганской области будут выбирать депутатов дум Варгашинского, Катайского и Далматовского округов. Назначат и проведут конкурсы по избранию глав округов. В 2024 году в регионе, как и по всей стране, состоятся президентские выборы. Также жители области будут выбирать губернатора.
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