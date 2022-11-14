Курганские дизайнеры интерьеров заявили и росте спроса на их услуги

Курганцы все чаще задумываются о красивом интерьере в домах (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Кургане заметно вырос спрос на услуги дизайнеров интерьеров. Об этом URA.RU сообщила директор салона интерьерной моды Людмила Киселева.

«В Кургане наша компания наблюдает повышенный интерес к профессиональному оформлению интерьеров. У людей, особенно после пандемии, появились запросы на обустройство квартир и загородных домов. Курганцы хотят жить красиво и в комфорте. При этом в работе по поставке иностранных комплектующих (мебели, сантехники, отделочных материалов) не наблюдается проблем. Товары поступают параллельным импортом через соседние страны, в том числе Казахстан», — рассказала URA.RU Киселева.

Дизайнеры других компаний подтвердили URA.RU повышенный спрос на услуги. При этом уточнили, что курганцы в плане дизайна консервативны. Местные жители выбирают традиционные интерьеры, поэтому необычные заказы практически не поступают. В основном курганцы заказывают дизайн кухни и гостиной.

Ранее URA.RU писало, что челябинская студия дизайна и архитектуры показала проект стоимостью более 20 млн рублей, завершенный в квартире холостяка в Кургане. Ремонт квартиры площадью 98 кв. метров выполнен в стиле эко-минимализма. Приличная часть расходов потрачена на техническое оснащение и настройку системы «Умный дом».