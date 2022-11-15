Курганского преподавателя подозревают в покупке наркотиков

16 ноября 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Преподавателя из Целинного округа подозревают в покупке запрещенного вещества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Целинном округе Курганской области полиция задержала преподавателя местного учреждения, его подозревают в покупке наркотиков. Об этом говорится на сайте областного управления МВД России. «Сотрудники уголовного розыска задержали в лесу 32-летнего преподавателя образовательной организации и его 22-летнего неработающего родственника. При личном досмотре у них обнаружили 11 граммов синтетического наркотика», — указано на сайте. По словам подозреваемых, они купили запрещенное вещество в одной из соцсетей посредством закладки для личного употребления. В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет до 10 лет лишения свободы. Сейчас один из подозреваемых задержан, второй помещен в спецпомещение для задержанных лиц, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Ранее URA.RU писало, что в Кургане задержали юношу, молодого человека подозревают в наркоторговле. При личном досмотре полиция изъяла у него сверток с запрещенным веществом. Подозреваемый заключен под стражу.

В Целинном округе Курганской области полиция задержала преподавателя местного учреждения, его подозревают в покупке наркотиков. Об этом говорится на сайте областного управления МВД России. «Сотрудники уголовного розыска задержали в лесу 32-летнего преподавателя образовательной организации и его 22-летнего неработающего родственника. При личном досмотре у них обнаружили 11 граммов синтетического наркотика», — указано на сайте. По словам подозреваемых, они купили запрещенное вещество в одной из соцсетей посредством закладки для личного употребления. В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет до 10 лет лишения свободы. Сейчас один из подозреваемых задержан, второй помещен в спецпомещение для задержанных лиц, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Ранее URA.RU писало, что в Кургане задержали юношу, молодого человека подозревают в наркоторговле. При личном досмотре полиция изъяла у него сверток с запрещенным веществом. Подозреваемый заключен под стражу.