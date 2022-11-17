Жители дома по адресу Ленина, 39 в Кургане пожаловались в соцсетях, что возле подъезда №2 неделю течет вода, а управляющая компания не устраняет проблему. О проблеме в паблике «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте» сообщила местная жительница Алена Белобородова, прикрепив фото и обратившись к мэрии.
«Уважаемая администрация города, займитесь, пожалуйста, уже управляющий компанией нашего дома по Ленина 39! Бежит уже неделю, а говорят постоянно, когда звоним, что уже все сделали. Мы скоро не выйдем из подъезда! Капитальный ремонт был в 2020 году, — пишет женщина.
В комментариях к посту пользователи соцсети посоветовали сменить управляющую компанию, уточнив, что «для этого не нужна администрация города», а нужно «собраться и проголосовали за переход в другую УК». URA.RU направило запрос в мэрию с вопросом, предпринимают ли власти меры в адрес нерадивых управляющих компаний и что грозит УК за невыполнение своих обязанностей перед жителями. Ответ на момент публикации не был получен.
Ранее URA.RU сообщало о многоквартирном доме в Кургане, который остался без электричества из-за затопленных подвалов. Еще в одном доме затопило кипятком подъезд. Отметим, что в октябре этого года выявили многочисленные нарушения в работе курганских УК при подготовке домов к отопительному сезону, значительная часть проверенных жилых объектов оказалась в аварийном состоянии.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45