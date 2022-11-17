Курганцы жалуются, что не могут выйти из подъезда из-за потопа. Фото

18 ноября 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Вода у подъезда в минусовую температуру превращается в гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители дома по адресу Ленина, 39 в Кургане пожаловались в соцсетях, что возле подъезда №2 неделю течет вода, а управляющая компания не устраняет проблему. О проблеме в паблике «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте» сообщила местная жительница Алена Белобородова, прикрепив фото и обратившись к мэрии. «Уважаемая администрация города, займитесь, пожалуйста, уже управляющий компанией нашего дома по Ленина 39! Бежит уже неделю, а говорят постоянно, когда звоним, что уже все сделали. Мы скоро не выйдем из подъезда! Капитальный ремонт был в 2020 году, — пишет женщина. В комментариях к посту пользователи соцсети посоветовали сменить управляющую компанию, уточнив, что «для этого не нужна администрация города», а нужно «собраться и проголосовали за переход в другую УК». URA.RU направило запрос в мэрию с вопросом, предпринимают ли власти меры в адрес нерадивых управляющих компаний и что грозит УК за невыполнение своих обязанностей перед жителями. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU сообщало о многоквартирном доме в Кургане, который остался без электричества из-за затопленных подвалов. Еще в одном доме затопило кипятком подъезд. Отметим, что в октябре этого года выявили многочисленные нарушения в работе курганских УК при подготовке домов к отопительному сезону, значительная часть проверенных жилых объектов оказалась в аварийном состоянии. Вода у подъезда превращается в гололед Паблик «Инцидент Курган» «ВКонтакте», Алена Белобородова

Жители дома по адресу Ленина, 39 в Кургане пожаловались в соцсетях, что возле подъезда №2 неделю течет вода, а управляющая компания не устраняет проблему. О проблеме в паблике «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте» сообщила местная жительница Алена Белобородова, прикрепив фото и обратившись к мэрии. «Уважаемая администрация города, займитесь, пожалуйста, уже управляющий компанией нашего дома по Ленина 39! Бежит уже неделю, а говорят постоянно, когда звоним, что уже все сделали. Мы скоро не выйдем из подъезда! Капитальный ремонт был в 2020 году, — пишет женщина. В комментариях к посту пользователи соцсети посоветовали сменить управляющую компанию, уточнив, что «для этого не нужна администрация города», а нужно «собраться и проголосовали за переход в другую УК». URA.RU направило запрос в мэрию с вопросом, предпринимают ли власти меры в адрес нерадивых управляющих компаний и что грозит УК за невыполнение своих обязанностей перед жителями. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU сообщало о многоквартирном доме в Кургане, который остался без электричества из-за затопленных подвалов. Еще в одном доме затопило кипятком подъезд. Отметим, что в октябре этого года выявили многочисленные нарушения в работе курганских УК при подготовке домов к отопительному сезону, значительная часть проверенных жилых объектов оказалась в аварийном состоянии.