Курганский ОНФ обвинил управкомпании в срыве отопительного сезона

13 октября 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

ОНФ: ряд курганских управкомпаний срывает отопительный сезон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили множество нарушений в работе курганских управляющих компаний при подготовке домов к отопительному сезону. Большая часть проверенных жилых объектов оказалась в аварийном состоянии. Об этом сообщается на сайте курганского отделения ОНФ. «Управляющая компания МУП „Прометей“ не следит за состоянием домов. На каждое замечание они отвечают краткое: „денег нет“. Подвалы их домов полностью затоплены, а вода поднимается до уровня лестницы. Комфортно здесь живут только насекомые и грызуны. <…> В доме по улице Новая, 6 будто и не было подготовки к отопительному сезону: незастекленные окна, затопленный подвал, неисправности в инженерных системах. Но УК „Новая Волна Курган“ молниеносно отмахивается от проблем жильцов», — написано на сайте курганского ОНФ. Также в ходе мониторинга жилфонда выяснилось, что управкомпания МУП «Прометей» имеет ряд нарушений в городских общежитиях. В домах отсутствует освещение, нарушена проводка, а также есть серьезные проблемы с полами. Кроме того, в ходе проверок домов, которыми занимается УК «Восток-Центр» были выявлены нарушения во дворе дома по улице М. Горького, 149. По словам активистов ОНФ, там старое игровое оборудование и открытый подвал, которые могут быть опасны для детей. «Призываю руководителей управляющих компаний обратить особое внимание на состояние игровых площадок. Многие из них угрожают жизни и здоровью детей. Также необходимо восстановить исправность остеклений окон в подъездах и произвести очистку подвальных помещений», — отметила член регионального штаба ОНФ Анастасия Денисенко. Всего было проверено более 20 домов. По всем выявленным нарушениям направлены обращения в надзорные органы. Ранее URA.RU писало, что в городе Щучье Курганской области родители учеников заявили, что их дети замерзают в школе. А в поселке под Курганом из-за проблем с отоплением закрыли школу и детский сад. Позже в департаменте образования региона сообщили, что три группы детсада отапливаются конвекторами. По данным на 8 октября, тепло в Кургане было подано более чем в 1600 многоквартирных домов. Также сообщалось, что глава региона Вадим Шумков пообещал наказать коммунальщиков за срыв отопительного сезона. В домах, которые обслуживает управкомпания МУП «Прометей» затоплены подвалы, есть проблемы с освещением, полами и электропроводкой Фото: сайт курганского отделения ОНФ А в домах, которые обслуживает УК «Новая Волна Курган», помимо затопленных подвалов также разбитые окна и нарушенные инженерные системы Фото: сайт курганского отделения ОНФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили множество нарушений в работе курганских управляющих компаний при подготовке домов к отопительному сезону. Большая часть проверенных жилых объектов оказалась в аварийном состоянии. Об этом сообщается на сайте курганского отделения ОНФ. «Управляющая компания МУП „Прометей“ не следит за состоянием домов. На каждое замечание они отвечают краткое: „денег нет“. Подвалы их домов полностью затоплены, а вода поднимается до уровня лестницы. Комфортно здесь живут только насекомые и грызуны. <…> В доме по улице Новая, 6 будто и не было подготовки к отопительному сезону: незастекленные окна, затопленный подвал, неисправности в инженерных системах. Но УК „Новая Волна Курган“ молниеносно отмахивается от проблем жильцов», — написано на сайте курганского ОНФ. Также в ходе мониторинга жилфонда выяснилось, что управкомпания МУП «Прометей» имеет ряд нарушений в городских общежитиях. В домах отсутствует освещение, нарушена проводка, а также есть серьезные проблемы с полами. Кроме того, в ходе проверок домов, которыми занимается УК «Восток-Центр» были выявлены нарушения во дворе дома по улице М. Горького, 149. По словам активистов ОНФ, там старое игровое оборудование и открытый подвал, которые могут быть опасны для детей. «Призываю руководителей управляющих компаний обратить особое внимание на состояние игровых площадок. Многие из них угрожают жизни и здоровью детей. Также необходимо восстановить исправность остеклений окон в подъездах и произвести очистку подвальных помещений», — отметила член регионального штаба ОНФ Анастасия Денисенко. Всего было проверено более 20 домов. По всем выявленным нарушениям направлены обращения в надзорные органы. Ранее URA.RU писало, что в городе Щучье Курганской области родители учеников заявили, что их дети замерзают в школе. А в поселке под Курганом из-за проблем с отоплением закрыли школу и детский сад. Позже в департаменте образования региона сообщили, что три группы детсада отапливаются конвекторами. По данным на 8 октября, тепло в Кургане было подано более чем в 1600 многоквартирных домов. Также сообщалось, что глава региона Вадим Шумков пообещал наказать коммунальщиков за срыв отопительного сезона.