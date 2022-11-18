Тюменец украл у пенсионерки деньги с карты

Мужчина перевел деньги с карты пенсионерки, когда та отвлеклась (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Тюмени мужчина украл четыре тысячи рублей у бабушки. Он был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Пожилая женщина подала объявление о продаже холодильника. Вскоре ей позвонили с комиссионного магазина и предложили купить у нее бытовую технику. В квартиру пришли два сотрудника организации. Один из молодых людей перевел на карту пенсионерки необходимую сумму. Когда мужчины ушли, женщина обнаружила, что кроме поступления на счет денег за холодильник, произошло списание четырех тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый в краже мужчина был задержан сотрудниками полиции. Он рассказал, что перевел деньги с карты пенсионерки, когда та отвлеклась, оставив свой телефон на столе. Деньги он потратил на личные нужды. Ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени мужчина, угрожая ножом, напал на пенсионерку и девушку. Неизвестный пытался ограбить тюменок.