В Британии испугались, что поставляемое Западом оружие Киеву попадет в руки террористов

20 ноября 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Оружие, отправленное в Украину, может быть продано террористам Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оружие, которое Запад отправляет на Украину в качестве военной помощи, вполне может оказаться в руках британских террористов или преступных группировок. Об этом предупредил глава Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар. «Как и в любом конфликте, когда оружие льется потоком, существует риск ответного удара», — сказал он, передает газета The Sunday Times. «В конце конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов», — отметил Грэм Биггар. Ранее американский телеканал CBS выпустил документальный фильм о судьбе военной помощи, которую предоставляют страны Запада Украине. Оказалось, что всего лишь 30% вооружения пересекает границу Украины, остальное оружие не попадает на фронт. Гендиректор организации Blue-Yellow Йонас, занимающейся сбором средств для спонсирования украинских боевиков, объяснил, что виной всему коррупция, бюрократия и политические игры, которые мешают создать качественную систему поставок.

Оружие, которое Запад отправляет на Украину в качестве военной помощи, вполне может оказаться в руках британских террористов или преступных группировок. Об этом предупредил глава Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар. «Как и в любом конфликте, когда оружие льется потоком, существует риск ответного удара», — сказал он, передает газета The Sunday Times. «В конце конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов», — отметил Грэм Биггар. Ранее американский телеканал CBS выпустил документальный фильм о судьбе военной помощи, которую предоставляют страны Запада Украине. Оказалось, что всего лишь 30% вооружения пересекает границу Украины, остальное оружие не попадает на фронт. Гендиректор организации Blue-Yellow Йонас, занимающейся сбором средств для спонсирования украинских боевиков, объяснил, что виной всему коррупция, бюрократия и политические игры, которые мешают создать качественную систему поставок.