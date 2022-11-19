19 ноября 2022

В Британии испугались, что поставляемое Западом оружие Киеву попадет в руки террористов

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Страйкбол. Тюмень, автомат, оружие, страйкбол, стрелок, террорист
Оружие, отправленное в Украину, может быть продано террористам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оружие, которое Запад отправляет на Украину в качестве военной помощи, вполне может оказаться в руках британских террористов или преступных группировок. Об этом предупредил глава Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар.

«Как и в любом конфликте, когда оружие льется потоком, существует риск ответного удара», — сказал он, передает газета The Sunday Times. «В конце конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов», — отметил Грэм Биггар.

Ранее американский телеканал CBS выпустил документальный фильм о судьбе военной помощи, которую предоставляют страны Запада Украине. Оказалось, что всего лишь 30% вооружения пересекает границу Украины, остальное оружие не попадает на фронт. Гендиректор организации Blue-Yellow Йонас, занимающейся сбором средств для спонсирования украинских боевиков, объяснил, что виной всему коррупция, бюрократия и политические игры, которые мешают создать качественную систему поставок.

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Оружие, которое Запад отправляет на Украину в качестве военной помощи, вполне может оказаться в руках британских террористов или преступных группировок. Об этом предупредил глава Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар. «Как и в любом конфликте, когда оружие льется потоком, существует риск ответного удара», — сказал он, передает газета The Sunday Times. «В конце конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов», — отметил Грэм Биггар. Ранее американский телеканал CBS выпустил документальный фильм о судьбе военной помощи, которую предоставляют страны Запада Украине. Оказалось, что всего лишь 30% вооружения пересекает границу Украины, остальное оружие не попадает на фронт. Гендиректор организации Blue-Yellow Йонас, занимающейся сбором средств для спонсирования украинских боевиков, объяснил, что виной всему коррупция, бюрократия и политические игры, которые мешают создать качественную систему поставок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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