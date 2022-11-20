Военнослужащий из Шадринска (Курганская область) Ринальд Дзюба по прошествии пяти месяцев службы в российской армии, рассказал о полученном опыте. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из курганского военкомата.
«Мне в армии нравится. <…> Научился подготовке оружия, сборке-разборке автомата, уже стрельбы были», — сообщил курганский рядовой корреспонденту. Он был заинтересован в службе и первые месяцы в армии не разочаровали солдата.
Как сообщил военнослужащий, со всеми однополчанами у него хорошие, товарищеские отношения. Никаких неуставных случаев или конфликтов нет, заметил молодой человек.
Ранее URA.RU сообщало, что курганским призывникам сообщили, почему в армии запрещены смартфоны. Молодым курганцам напомнили о традиционной телефонной связи и письмах родным.
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