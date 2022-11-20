20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Рядовой Дзюба рассказал курганцам, чему научился в армии. Видео

Рядовой из Курганской области поделился опытом службы в армии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армейская одежда
Курганский солдат-срочник рассказал, чему научился в армии Фото:

Военнослужащий из Шадринска (Курганская область) Ринальд Дзюба по прошествии пяти месяцев службы в российской армии, рассказал о полученном опыте. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из курганского военкомата.

«Мне в армии нравится. <…> Научился подготовке оружия, сборке-разборке автомата, уже стрельбы были», — сообщил курганский рядовой корреспонденту. Он был заинтересован в службе и первые месяцы в армии не разочаровали солдата.

Как сообщил военнослужащий, со всеми однополчанами у него хорошие, товарищеские отношения. Никаких неуставных случаев или конфликтов нет, заметил молодой человек.

Ранее URA.RU сообщало, что курганским призывникам сообщили, почему в армии запрещены смартфоны. Молодым курганцам напомнили о традиционной телефонной связи и письмах родным.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Военнослужащий из Шадринска (Курганская область) Ринальд Дзюба по прошествии пяти месяцев службы в российской армии, рассказал о полученном опыте. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из курганского военкомата. «Мне в армии нравится. <…> Научился подготовке оружия, сборке-разборке автомата, уже стрельбы были», — сообщил курганский рядовой корреспонденту. Он был заинтересован в службе и первые месяцы в армии не разочаровали солдата. Как сообщил военнослужащий, со всеми однополчанами у него хорошие, товарищеские отношения. Никаких неуставных случаев или конфликтов нет, заметил молодой человек. Ранее URA.RU сообщало, что курганским призывникам сообщили, почему в армии запрещены смартфоны. Молодым курганцам напомнили о традиционной телефонной связи и письмах родным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...