Рядовой Дзюба рассказал курганцам, чему научился в армии. Видео

Рядовой из Курганской области поделился опытом службы в армии

21 ноября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Курганский солдат-срочник рассказал, чему научился в армии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военнослужащий из Шадринска (Курганская область) Ринальд Дзюба по прошествии пяти месяцев службы в российской армии, рассказал о полученном опыте. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из курганского военкомата. «Мне в армии нравится. <…> Научился подготовке оружия, сборке-разборке автомата, уже стрельбы были», — сообщил курганский рядовой корреспонденту. Он был заинтересован в службе и первые месяцы в армии не разочаровали солдата. Как сообщил военнослужащий, со всеми однополчанами у него хорошие, товарищеские отношения. Никаких неуставных случаев или конфликтов нет, заметил молодой человек. Ранее URA.RU сообщало, что курганским призывникам сообщили, почему в армии запрещены смартфоны. Молодым курганцам напомнили о традиционной телефонной связи и письмах родным.

Военнослужащий из Шадринска (Курганская область) Ринальд Дзюба по прошествии пяти месяцев службы в российской армии, рассказал о полученном опыте. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из курганского военкомата. «Мне в армии нравится. <…> Научился подготовке оружия, сборке-разборке автомата, уже стрельбы были», — сообщил курганский рядовой корреспонденту. Он был заинтересован в службе и первые месяцы в армии не разочаровали солдата. Как сообщил военнослужащий, со всеми однополчанами у него хорошие, товарищеские отношения. Никаких неуставных случаев или конфликтов нет, заметил молодой человек. Ранее URA.RU сообщало, что курганским призывникам сообщили, почему в армии запрещены смартфоны. Молодым курганцам напомнили о традиционной телефонной связи и письмах родным.