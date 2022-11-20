20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Курганским призывникам объяснили, почему в армии запрещены смартфоны. Видео

Курганским призывникам посоветовали писать родным письма из армии
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, телефон, сотовая связь, армия, спецоперация, силовые структуры, солдат
Курганские призывники узнали, почему в армию не разрешают брать смартфоны Фото:

В курганском военкомате прошла встреча сотрудников с призывниками перед их отправкой к месту службы. Накануне отъезда новым солдатам объяснили, что в армию запрещено брать смартфоны и напомнили про письма. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.

«Смартфон издает весьма сильные сигналы, и если в одном месте образуется их большое скопление, то враг может ударить по обнаруженному источнику излучений», — рассказал подполковник в отставке Александр Власов. Также гаджеты с интернетом и мультимедиа не приветствуются, чтобы не было возможности разглашения военной тайны. Солдатам посоветовали лишь звонить или писать письма родным.

Опытные наставники уделили вопросу телефонной связи с родными особое внимание. Новобранцам объяснили, что сейчас в армии разрешены только кнопочные телефоны. При этом молодым людям пояснили, почему важно не только звонить родителям, но и писать письма.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком проводил группу призывников в армию. Новобранцы пополнили ряды космических и сухопутных войск.

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В курганском военкомате прошла встреча сотрудников с призывниками перед их отправкой к месту службы. Накануне отъезда новым солдатам объяснили, что в армию запрещено брать смартфоны и напомнили про письма. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Смартфон издает весьма сильные сигналы, и если в одном месте образуется их большое скопление, то враг может ударить по обнаруженному источнику излучений», — рассказал подполковник в отставке Александр Власов. Также гаджеты с интернетом и мультимедиа не приветствуются, чтобы не было возможности разглашения военной тайны. Солдатам посоветовали лишь звонить или писать письма родным. Опытные наставники уделили вопросу телефонной связи с родными особое внимание. Новобранцам объяснили, что сейчас в армии разрешены только кнопочные телефоны. При этом молодым людям пояснили, почему важно не только звонить родителям, но и писать письма. Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком проводил группу призывников в армию. Новобранцы пополнили ряды космических и сухопутных войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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