В курганском военкомате прошла встреча сотрудников с призывниками перед их отправкой к месту службы. Накануне отъезда новым солдатам объяснили, что в армию запрещено брать смартфоны и напомнили про письма. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.
«Смартфон издает весьма сильные сигналы, и если в одном месте образуется их большое скопление, то враг может ударить по обнаруженному источнику излучений», — рассказал подполковник в отставке Александр Власов. Также гаджеты с интернетом и мультимедиа не приветствуются, чтобы не было возможности разглашения военной тайны. Солдатам посоветовали лишь звонить или писать письма родным.
Опытные наставники уделили вопросу телефонной связи с родными особое внимание. Новобранцам объяснили, что сейчас в армии разрешены только кнопочные телефоны. При этом молодым людям пояснили, почему важно не только звонить родителям, но и писать письма.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком проводил группу призывников в армию. Новобранцы пополнили ряды космических и сухопутных войск.
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