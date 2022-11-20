Курганским призывникам объяснили, почему в армии запрещены смартфоны. Видео

Курганским призывникам посоветовали писать родным письма из армии

21 ноября 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Курганские призывники узнали, почему в армию не разрешают брать смартфоны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском военкомате прошла встреча сотрудников с призывниками перед их отправкой к месту службы. Накануне отъезда новым солдатам объяснили, что в армию запрещено брать смартфоны и напомнили про письма. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Смартфон издает весьма сильные сигналы, и если в одном месте образуется их большое скопление, то враг может ударить по обнаруженному источнику излучений», — рассказал подполковник в отставке Александр Власов. Также гаджеты с интернетом и мультимедиа не приветствуются, чтобы не было возможности разглашения военной тайны. Солдатам посоветовали лишь звонить или писать письма родным. Опытные наставники уделили вопросу телефонной связи с родными особое внимание. Новобранцам объяснили, что сейчас в армии разрешены только кнопочные телефоны. При этом молодым людям пояснили, почему важно не только звонить родителям, но и писать письма. Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком проводил группу призывников в армию. Новобранцы пополнили ряды космических и сухопутных войск.

В курганском военкомате прошла встреча сотрудников с призывниками перед их отправкой к месту службы. Накануне отъезда новым солдатам объяснили, что в армию запрещено брать смартфоны и напомнили про письма. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Смартфон издает весьма сильные сигналы, и если в одном месте образуется их большое скопление, то враг может ударить по обнаруженному источнику излучений», — рассказал подполковник в отставке Александр Власов. Также гаджеты с интернетом и мультимедиа не приветствуются, чтобы не было возможности разглашения военной тайны. Солдатам посоветовали лишь звонить или писать письма родным. Опытные наставники уделили вопросу телефонной связи с родными особое внимание. Новобранцам объяснили, что сейчас в армии разрешены только кнопочные телефоны. При этом молодым людям пояснили, почему важно не только звонить родителям, но и писать письма. Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком проводил группу призывников в армию. Новобранцы пополнили ряды космических и сухопутных войск.