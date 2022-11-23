В преддверии праздников в ЯНАО выросла стоимость аренды загородных домов

24 ноября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

В ноябре интерес к посуточной аренде домов заметно вырос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В преддверии новогодних праздников в ЯНАО выросла стоимость посуточной аренды домов. Об этом URA.RU рассказывал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. «В ноябре 2022 года спрос на аренду домов на рынке краткосрочной аренды в ЯНАО вырос на 5,9% по сравнению с ноябрем прошлого года. Средняя арендная ставка выросла вслед за спросом — на 20%», — рассказал Кромочкин. Он отметил, что в предновогоднюю неделю прошлого года наибольшей популярностью пользовались дома и дачи, аренда которых в среднем стоила 10 тысяч рублей и 3 200 рублей в сутки соответственно. Спрос на аренду дач вырос почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, средняя арендная ставка увеличилась на 3,1% и составила 3300 рублей за сутки проживания. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО на посуточную аренду выставлены дома с необычным интерьером. Стоимость аренды начинается от 10 тысяч рублей.

В преддверии новогодних праздников в ЯНАО выросла стоимость посуточной аренды домов. Об этом URA.RU рассказывал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. «В ноябре 2022 года спрос на аренду домов на рынке краткосрочной аренды в ЯНАО вырос на 5,9% по сравнению с ноябрем прошлого года. Средняя арендная ставка выросла вслед за спросом — на 20%», — рассказал Кромочкин. Он отметил, что в предновогоднюю неделю прошлого года наибольшей популярностью пользовались дома и дачи, аренда которых в среднем стоила 10 тысяч рублей и 3 200 рублей в сутки соответственно. Спрос на аренду дач вырос почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, средняя арендная ставка увеличилась на 3,1% и составила 3300 рублей за сутки проживания. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО на посуточную аренду выставлены дома с необычным интерьером. Стоимость аренды начинается от 10 тысяч рублей.