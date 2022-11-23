23 ноября 2022
22 ноября 2022

В преддверии праздников в ЯНАО выросла стоимость аренды загородных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом, дом кочнева
В ноябре интерес к посуточной аренде домов заметно вырос Фото:

В преддверии новогодних праздников в ЯНАО выросла стоимость посуточной аренды домов. Об этом URA.RU рассказывал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

«В ноябре 2022 года спрос на аренду домов на рынке краткосрочной аренды в ЯНАО вырос на 5,9% по сравнению с ноябрем прошлого года. Средняя арендная ставка выросла вслед за спросом — на 20%», — рассказал Кромочкин.

Он отметил, что в предновогоднюю неделю прошлого года наибольшей популярностью пользовались дома и дачи, аренда которых в среднем стоила 10 тысяч рублей и 3 200 рублей в сутки соответственно. Спрос на аренду дач вырос почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, средняя арендная ставка увеличилась на 3,1% и составила 3300 рублей за сутки проживания.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО на посуточную аренду выставлены дома с необычным интерьером. Стоимость аренды начинается от 10 тысяч рублей.

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В преддверии новогодних праздников в ЯНАО выросла стоимость посуточной аренды домов. Об этом URA.RU рассказывал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. «В ноябре 2022 года спрос на аренду домов на рынке краткосрочной аренды в ЯНАО вырос на 5,9% по сравнению с ноябрем прошлого года. Средняя арендная ставка выросла вслед за спросом — на 20%», — рассказал Кромочкин. Он отметил, что в предновогоднюю неделю прошлого года наибольшей популярностью пользовались дома и дачи, аренда которых в среднем стоила 10 тысяч рублей и 3 200 рублей в сутки соответственно. Спрос на аренду дач вырос почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, средняя арендная ставка увеличилась на 3,1% и составила 3300 рублей за сутки проживания. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО на посуточную аренду выставлены дома с необычным интерьером. Стоимость аренды начинается от 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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