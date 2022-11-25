После коммунальной аварии в Кургане организовали подвоз воды к домам

Для горожан организовали подвоз воды (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане к домам, оставшимся без холодного водоснабжения, организовали подвоз цистерн с водой. Об аварии на сетях водопровода сообщили курганские коммунальщики.

«Подвоз воды организован по адресу: улица К. Мяготина, 87а (бочка 815 — с 14-00). Также подвоз воды организован по адресу: улица К. Мяготина, 101 (бочка 010 — с 14-00)», — указано в telegram-канале АО «Водный Союз». На месте сейчас над устранением проблемы работают специалисты предприятия.

О том, что в трех больницах Кургана отключили холодную воду из-за аварии, URA.RU писало ранее. Также корреспонденты агентства сообщали, что из-за поломок изношенного водопровода в конце октября, сотни курганцев остались без воды. Частые коммунальные аварии являются следствием изношенности городских — водоснабжения и канализации.