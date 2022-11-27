27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Тюменский аэропорт ждут масштабные проверки

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие аэропорта
В аэропорту Тюмени проверят состояние летного поля Фото:

Уральская транспортная прокуратура проверит оснащение тюменского аэропорта Рощино в связи с изменением погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверка проводится в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур. Она будет проведена во всех 27 аэропортах Уральского федерального округа», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве обратят внимание на количество снегоуборочных машин и на меры предотвращения аварийных ситуаций. «Первостепенное внимание уделяется вопросам оснащения воздушных гаваней необходимым количеством специальной техники (снегоуборочные машины), готовности объектов транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля», — сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Ранее URA.RU сообщало, что вылеты самолетов в тюменском аэропорту Рощино задерживаются из-за тумана. Задержка составляла до 3 часов.

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Уральская транспортная прокуратура проверит оснащение тюменского аэропорта Рощино в связи с изменением погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Проверка проводится в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур. Она будет проведена во всех 27 аэропортах Уральского федерального округа», — говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве обратят внимание на количество снегоуборочных машин и на меры предотвращения аварийных ситуаций. «Первостепенное внимание уделяется вопросам оснащения воздушных гаваней необходимым количеством специальной техники (снегоуборочные машины), готовности объектов транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля», — сообщает Уральская транспортная прокуратура. Ранее URA.RU сообщало, что вылеты самолетов в тюменском аэропорту Рощино задерживаются из-за тумана. Задержка составляла до 3 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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