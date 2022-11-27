Тюменский аэропорт ждут масштабные проверки

28 ноября 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

В аэропорту Тюмени проверят состояние летного поля Фото: Николай Бастриков © URA.RU Уральская транспортная прокуратура проверит оснащение тюменского аэропорта Рощино в связи с изменением погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Проверка проводится в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур. Она будет проведена во всех 27 аэропортах Уральского федерального округа», — говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве обратят внимание на количество снегоуборочных машин и на меры предотвращения аварийных ситуаций. «Первостепенное внимание уделяется вопросам оснащения воздушных гаваней необходимым количеством специальной техники (снегоуборочные машины), готовности объектов транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля», — сообщает Уральская транспортная прокуратура. Ранее URA.RU сообщало, что вылеты самолетов в тюменском аэропорту Рощино задерживаются из-за тумана. Задержка составляла до 3 часов.

Уральская транспортная прокуратура проверит оснащение тюменского аэропорта Рощино в связи с изменением погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Проверка проводится в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур. Она будет проведена во всех 27 аэропортах Уральского федерального округа», — говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве обратят внимание на количество снегоуборочных машин и на меры предотвращения аварийных ситуаций. «Первостепенное внимание уделяется вопросам оснащения воздушных гаваней необходимым количеством специальной техники (снегоуборочные машины), готовности объектов транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля», — сообщает Уральская транспортная прокуратура. Ранее URA.RU сообщало, что вылеты самолетов в тюменском аэропорту Рощино задерживаются из-за тумана. Задержка составляла до 3 часов.