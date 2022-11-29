29 ноября 2022

Мэр Тюмени анонсировал «прямую линию» с горожанами

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация брендбука Тюмени. Тюмень, кухарук руслан, руслан кухарук, мэр тюмени
Руслан Кухарук ответит на вопросы тюменцев в прямом эфире 7 декабря Фото:

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук анонсировал проведение «прямой линии» с жителями региона и представителями СМИ. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале.

«Уважаемые тюменцы, представители средств массовой информации! 7 декабря в 16-00 в студии агентства „Сибинформбюро“ пройдет „прямая линия“. Я отвечу на ваши вопросы», — написал Кухарук.

По словам мэра, вопросы можно оставить на его страницах в соцсетях, а также на страницах администрации города. Все вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии. В прямом эфире мероприятие можно будет смотреть на страницах мэрии в социальных сетях.

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Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук анонсировал проведение «прямой линии» с жителями региона и представителями СМИ. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале. «Уважаемые тюменцы, представители средств массовой информации! 7 декабря в 16-00 в студии агентства „Сибинформбюро“ пройдет „прямая линия“. Я отвечу на ваши вопросы», — написал Кухарук. По словам мэра, вопросы можно оставить на его страницах в соцсетях, а также на страницах администрации города. Все вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии. В прямом эфире мероприятие можно будет смотреть на страницах мэрии в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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