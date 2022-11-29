Мэр Тюмени анонсировал «прямую линию» с горожанами

Руслан Кухарук ответит на вопросы тюменцев в прямом эфире 7 декабря
Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук анонсировал проведение «прямой линии» с жителями региона и представителями СМИ. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале.
«Уважаемые тюменцы, представители средств массовой информации! 7 декабря в 16-00 в студии агентства „Сибинформбюро“ пройдет „прямая линия“. Я отвечу на ваши вопросы», — написал Кухарук.
По словам мэра, вопросы можно оставить на его страницах в соцсетях, а также на страницах администрации города. Все вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии. В прямом эфире мероприятие можно будет смотреть на страницах мэрии в социальных сетях.
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