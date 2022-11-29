Приложение перестало открывать чаты и личный кабинет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени не работает приложение интернет-сервиса Avito. Об этом горожане сообщают в соцсетях. Приложение перестало работать во второй половине дня.

«У вас тоже вылетел профиль „Авито“ и не дает войти обратно? Пробовала с двух разных профилей», — сообщает Алена Шалашникова на странице паблика «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Да и чаты пропали, хз, как искать покупателя, с которым договаривалась. Надеюсь, восстановят все», — поддерживает комментаторов Оксана Смолина.

Корреспондент агентства также не смог зайти в свое мобильное приложение. URA.RU связалось с представителями Avito. Ответ на запрос ожидается.