29 ноября 2022

В Тюмени перестал работать сервис Avito. Скрин

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Сайт Авито. Курган, авито, avito, сайт авито
Приложение перестало открывать чаты и личный кабинет Фото:

В Тюмени не работает приложение интернет-сервиса Avito. Об этом горожане сообщают в соцсетях. Приложение перестало работать во второй половине дня.

«У вас тоже вылетел профиль „Авито“ и не дает войти обратно? Пробовала с двух разных профилей», — сообщает Алена Шалашникова на странице паблика «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Да и чаты пропали, хз, как искать покупателя, с которым договаривалась. Надеюсь, восстановят все», — поддерживает комментаторов Оксана Смолина.

Корреспондент агентства также не смог зайти в свое мобильное приложение. URA.RU связалось с представителями Avito. Ответ на запрос ожидается.

Приложение не работает с 15 часов

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В Тюмени не работает приложение интернет-сервиса Avito. Об этом горожане сообщают в соцсетях. Приложение перестало работать во второй половине дня. «У вас тоже вылетел профиль „Авито“ и не дает войти обратно? Пробовала с двух разных профилей», — сообщает Алена Шалашникова на странице паблика «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Да и чаты пропали, хз, как искать покупателя, с которым договаривалась. Надеюсь, восстановят все», — поддерживает комментаторов Оксана Смолина. Корреспондент агентства также не смог зайти в свое мобильное приложение. URA.RU связалось с представителями Avito. Ответ на запрос ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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