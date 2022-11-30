Власти планируют, что новые колонки постепенно заменят старые (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Катайске Курганской области установили первую платную колонку для набора воды. По словам представителей местной администрации, так в городе борются с неучтенным потреблением воды. Ранее о таких колонках в других муниципалитетах региона не сообщалось.

«В конце ноября в городе появилась первая платная уличная колонка с водой. <…> Первую автоматизированную водоразборную колонку установили, чтобы бороться с неучтенным потреблением воды. Оборудование, оснащенное подогревом и доступом по электронному ключу, призвано сократить потери», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации Катайского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Доступ к колонкам есть только у владельцев карт ООО «Водоканал». Стоимость 1000 литров воды составляет 38,26 руб. Представители администрации отметили, что возле колонки установлено видеонаблюдение. Подобными объектами планируют заменить остальные старые уличные колонки в городе. В комментариях под постом одну из местных жительниц смутил внешний вид объекта, в котором находится колонка. Она сравнила его с сараем.

Ранее представители местной администрации сообщали, что некоторые жители Катайска специально ломают колонки. В ноябре в городе работало 4 из 12 колонок. Их ремонт затягивался из-за дефицита запчастей.