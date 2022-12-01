В центре Тюмени продают коттедж за 1,6 миллионов долларов. Фото

02 декабря 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Коттедж расположен в историческом центре Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Тюмени на продажу выставлен трехэтажный коттедж за 100 миллионов рублей (около 1,6 миллионов долларов по курсу Центробанка РФ). Объявлении опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи». «Трехэтажный дом площадью 378 квадратных метров на участке 7,95 соток в самом центре города. Школа, детский сад, остановка общественного транспорта в шаговой доступности. Цена — 100 миллионов рублей», — говорится в объявлении о продаже. В коттедже выполнен дизайнерский ремонт. По словам продавца, вся мебель в доме коллекционная, сделана из ценных пород дерева. Внутри коттеджа есть сауна, тренажерный зал и бильярдная. Также в отдельной пристройке расположена зона отдыха с русской печкой. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Цимлянского озера продают коттедж за 100 миллионов рублей. В доме есть собственный спа-центр, хамам и бассейн.

В центре Тюмени на продажу выставлен трехэтажный коттедж за 100 миллионов рублей (около 1,6 миллионов долларов по курсу Центробанка РФ). Объявлении опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи». «Трехэтажный дом площадью 378 квадратных метров на участке 7,95 соток в самом центре города. Школа, детский сад, остановка общественного транспорта в шаговой доступности. Цена — 100 миллионов рублей», — говорится в объявлении о продаже. В коттедже выполнен дизайнерский ремонт. По словам продавца, вся мебель в доме коллекционная, сделана из ценных пород дерева. Внутри коттеджа есть сауна, тренажерный зал и бильярдная. Также в отдельной пристройке расположена зона отдыха с русской печкой. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Цимлянского озера продают коттедж за 100 миллионов рублей. В доме есть собственный спа-центр, хамам и бассейн.