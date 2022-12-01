Губернатор Шумков восхитился письмом курганской школьницы в зону СВО

Губернатор ведет telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пришел в восторг от письма школьницы военным в зону боевых действий. Видео, где российский солдат зачитывает послание от ребенка, он разместил в своем telegram-канале.

«Молодец, Марьяна Иванова [фамилия изменена]. Спасибо тебе, родная», — кратко высказался Шумков под размещенным видео, на котором российский военный озвучивает содержание письма. «Здравствуй, дорогой солдат! Я не знаю, что у вас там происходит, но у нас все в порядке благодаря вам. Мы можем выходить на улицу, играть с друзьями, ходить в школу. Надеюсь, у вас все в порядке», — написала пятиклассница.

Военный, находящийся в зоне СВО, поблагодарил девочку за письмо, отметив, что ее слова «греют душу». По его словам, благодаря таким посланиям солдаты «знают, за что сражаются». Он пообещал школьнице, что «враг будет разбит». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирных жителей Донбасса и освобождение территорий от нацбатов.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков инициировал появление в школах уроков начальной военной подготовки. Выступая перед педагогами, он заявил, что хочет, чтобы существующие интересы детей в виде «человеков-пауков, халков и прочих фантастических тварей» были заменены на образы полководцев ВОВ.