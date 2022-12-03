03 декабря 2022
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Школьницы из ЯНАО получат денежные премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьницы из Шурышкарского района получат 20 тысяч рублей Фото:

Школьницы из Шурышкарского района (ЯНАО) Ксения Канева и Алена Артеева награждены региональной премией и получат 20 тысяч рублей за спортивные достижения. Информация об этом опубликована в telegram-канале главы района Олега Попова.

«Школьницы занимаются северным многоборьем. За свои спортивные достижения они получат по 20 000 рублей», — сообщил глава.

Учащиеся могут потратить деньги по своему усмотрению, в том числе на обучение, добавил Попов. Премию для поддержки талантливой молодежи учредили окружные власти. В этом году ее получат 20 школьников Ямала.

Ранее URA.RU писало, что три школьницы из ЯНАО победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Ямальские участницы получат по миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио при поступлении в университеты.

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Школьницы из Шурышкарского района (ЯНАО) Ксения Канева и Алена Артеева награждены региональной премией и получат 20 тысяч рублей за спортивные достижения. Информация об этом опубликована в telegram-канале главы района Олега Попова. «Школьницы занимаются северным многоборьем. За свои спортивные достижения они получат по 20 000 рублей», — сообщил глава. Учащиеся могут потратить деньги по своему усмотрению, в том числе на обучение, добавил Попов. Премию для поддержки талантливой молодежи учредили окружные власти. В этом году ее получат 20 школьников Ямала. Ранее URA.RU писало, что три школьницы из ЯНАО победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Ямальские участницы получат по миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио при поступлении в университеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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