Тюменец изнасиловал 19-летнюю девушку, а после опозорил ее в интернете

Тюменец, угрожая расправой, изнасиловал 19-летнюю девушку, после чего распространил в интернете непристойный контент. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Как стало известно из представленных суду материалов, в октябре 2022 года Кирилл Ц., угрожая убийством. изнасиловал 19-летнюю девушку. Спустя месяц Кирилл Ц. стал требовать у потерпевшей 20 тыс. рублей под угрозой распространения позорящих ее сведений. В ответ на отказ девушки отдать требуемую сумму, он эти сведения распространил в сети Интернет», — говорится в сообщении пресс-службы.
Обвиняемый задержан. По решению суда правонарушитель будет находиться под стражей до 20 января 2023 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 10-летннюю девочку не единожды насиловал сожитель матери. Когда та призналась в этом, мама не поверила и обвинила ребенка во лжи.
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