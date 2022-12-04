Тюменец изнасиловал 19-летнюю девушку, а после опозорил ее в интернете

05 декабря 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

В Тюмени взяли под стражу насильника 19-летней девушки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменец, угрожая расправой, изнасиловал 19-летнюю девушку, после чего распространил в интернете непристойный контент. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Как стало известно из представленных суду материалов, в октябре 2022 года Кирилл Ц., угрожая убийством. изнасиловал 19-летнюю девушку. Спустя месяц Кирилл Ц. стал требовать у потерпевшей 20 тыс. рублей под угрозой распространения позорящих ее сведений. В ответ на отказ девушки отдать требуемую сумму, он эти сведения распространил в сети Интернет», — говорится в сообщении пресс-службы. Обвиняемый задержан. По решению суда правонарушитель будет находиться под стражей до 20 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 10-летннюю девочку не единожды насиловал сожитель матери. Когда та призналась в этом, мама не поверила и обвинила ребенка во лжи.

Тюменец, угрожая расправой, изнасиловал 19-летнюю девушку, после чего распространил в интернете непристойный контент. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Как стало известно из представленных суду материалов, в октябре 2022 года Кирилл Ц., угрожая убийством. изнасиловал 19-летнюю девушку. Спустя месяц Кирилл Ц. стал требовать у потерпевшей 20 тыс. рублей под угрозой распространения позорящих ее сведений. В ответ на отказ девушки отдать требуемую сумму, он эти сведения распространил в сети Интернет», — говорится в сообщении пресс-службы. Обвиняемый задержан. По решению суда правонарушитель будет находиться под стражей до 20 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 10-летннюю девочку не единожды насиловал сожитель матери. Когда та призналась в этом, мама не поверила и обвинила ребенка во лжи.