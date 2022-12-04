04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

Тюменец изнасиловал 19-летнюю девушку, а после опозорил ее в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, удушье
В Тюмени взяли под стражу насильника 19-летней девушки (архивное фото) Фото:

Тюменец, угрожая расправой, изнасиловал 19-летнюю девушку, после чего распространил в интернете непристойный контент. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Как стало известно из представленных суду материалов, в октябре 2022 года Кирилл Ц., угрожая убийством. изнасиловал 19-летнюю девушку. Спустя месяц Кирилл Ц. стал требовать у потерпевшей 20 тыс. рублей под угрозой распространения позорящих ее сведений. В ответ на отказ девушки отдать требуемую сумму, он эти сведения распространил в сети Интернет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обвиняемый задержан. По решению суда правонарушитель будет находиться под стражей до 20 января 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 10-летннюю девочку не единожды насиловал сожитель матери. Когда та призналась в этом, мама не поверила и обвинила ребенка во лжи.

Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Тюменец, угрожая расправой, изнасиловал 19-летнюю девушку, после чего распространил в интернете непристойный контент. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Как стало известно из представленных суду материалов, в октябре 2022 года Кирилл Ц., угрожая убийством. изнасиловал 19-летнюю девушку. Спустя месяц Кирилл Ц. стал требовать у потерпевшей 20 тыс. рублей под угрозой распространения позорящих ее сведений. В ответ на отказ девушки отдать требуемую сумму, он эти сведения распространил в сети Интернет», — говорится в сообщении пресс-службы. Обвиняемый задержан. По решению суда правонарушитель будет находиться под стражей до 20 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 10-летннюю девочку не единожды насиловал сожитель матери. Когда та призналась в этом, мама не поверила и обвинила ребенка во лжи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...