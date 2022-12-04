Пермский мэр после избрания решил сократить штат чиновников

Владимир Цветов объяснил необходимость сокращения бывших руководителей администраций в округе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском муниципальном округе после реформы сократят руководителей в территориях с 17 до 10. При этом зарплаты чиновников вырастут, рассказал на своем аккаунте в Telegram новоизбранный глава округа Владимир Цветов. По его мнению, это необходимо, чтобы «поднять уровень муниципального управления». Речь идет о работе в Пермском округе с 1 января местных территориальных органов вместо администраций сельских поселений.

«Мы хотим, чтобы территориальным органом управлял эффективный менеджер. Приведу конкретный пример. Раньше закон позволял поселениям не использовать конкурентные процедуры (то есть, они не работали по 44 ФЗ). Главы могли заключить прямой договор с подрядчиком. Сейчас — конкурсные процедуры обязательны. Это работа, которая требует определенного уровня компетенций. То есть, мы сокращаем количество руководителей и поднимаем им зарплату, оставаясь в тех же объемах финансирования», — написал Цветов.

Имена руководителей территориальных органов Цветов пообещал раскрыть до Нового года. При этом он подчеркнул, что административные здания закрыты не будут, а жители продолжат получать муниципальные услуги «там, где привыкли». Чиновники на местах будут отвечать за содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах, а также за ЖКХ и благоустройство.

Пермский муниципальный район был преобразован в 2022 году путем объединения всех его 17 поселений в единый округ. После этого в территории прошли выборы депутатов в новый состав представительного органа, депутаты которого избрали руководителем муниципалитета Владимира Цветова.

Муниципальная реформа, которую начали краевые власти в 2018 году, затронула все районы Прикамья. Это привело к сокращению штата муниципальных служащих в территориях.