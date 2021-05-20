Пермские чиновники перед увольнением столкнулись с проблемой

Пермских чиновников ждет массовое сокращение из-за реформы губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудникам аппарата пермского правительства вручили уведомления о сокращении, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что при этом чиновникам не сообщают, возьмут ли их снова на работу после объединения аппарата с администрацией губернатора.

«Уведомления [о сокращении] люди стали получать, но при этом с приглашением на новую должность после реформирования не торопятся», — рассказал URA.RU инсайдер. Сообщается, что это сделано для того, чтобы чиновники не теряли надежду на дальнейшее трудоустройство и продолжали работать в полную силу.

В пресс-службе краевой администрации сообщили URA.RU, что информация о количестве сокращенных ставок будет известна после 1 июня. Тогда же будет известна информация о том, кто останется на госслужбе.

URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин запустил реформу регионального правительства и своей администрации. Ожидается, что после этого без работы останутся несколько десятков пермских чиновников.