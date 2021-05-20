20 мая 2021
19 мая 2021

Пермские чиновники перед увольнением столкнулись с проблемой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, трудовая книжка, трудоустройство, работа, безработица, вакансии, трудовой кодекс, увольнение, отдел кадров, сведения о работе
Пермских чиновников ждет массовое сокращение из-за реформы губернатора Фото:

Сотрудникам аппарата пермского правительства вручили уведомления о сокращении, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что при этом чиновникам не сообщают, возьмут ли их снова на работу после объединения аппарата с администрацией губернатора.

«Уведомления [о сокращении] люди стали получать, но при этом с приглашением на новую должность после реформирования не торопятся», — рассказал URA.RU инсайдер. Сообщается, что это сделано для того, чтобы чиновники не теряли надежду на дальнейшее трудоустройство и продолжали работать в полную силу.

В пресс-службе краевой администрации сообщили URA.RU, что информация о количестве сокращенных ставок будет известна после 1 июня. Тогда же будет известна информация о том, кто останется на госслужбе.

URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин запустил реформу регионального правительства и своей администрации. Ожидается, что после этого без работы останутся несколько десятков пермских чиновников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...