05 декабря 2022

В тюменском книжном сделали скидки на литературу об ЛГБТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Маргарита Грачева на презентации книги «Счастлива без рук». Москва, книги, читай-город, книжный магазин
Книги с описанием однополых отношений выставили на распродажу (архивное фото) Фото:

В одном из магазинов популярной книжной сети в Тюмени на распродажу выставили издания, подпадающие под тематику ЛГБТ. Об этом с места событий URA.RU сообщил корреспондент telegram-канала «Темы Тюмени». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ.

«В одной из точек сети книги, в которых присутствуют намеки на гомосексуальную тематику, выставлены на распродажу. На них сделали скидку в почти 50%. Также на полках обнаружены другие издания на тему однополых отношений», — сообщил URA.RU корреспондент telegram-канала «Темы Тюмени».

По его словам, на книгах присутствует пометка «18+», они упакованы в пленку. Другими словами, доступ несовершеннолетних к литературе, до момента покупки, исключен. Однако часть аннотаций на оборотах изданий также содержат описания, намекающие на гомосексуальное содержание сюжетов.

URA.RU направило запрос в пресс-службу книжной сети, в которой проходит распродажа. Ответ ожидается. Как ранее писало агентство, 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране запрещается распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений.

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В одном из магазинов популярной книжной сети в Тюмени на распродажу выставили издания, подпадающие под тематику ЛГБТ. Об этом с места событий URA.RU сообщил корреспондент telegram-канала «Темы Тюмени». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ. «В одной из точек сети книги, в которых присутствуют намеки на гомосексуальную тематику, выставлены на распродажу. На них сделали скидку в почти 50%. Также на полках обнаружены другие издания на тему однополых отношений», — сообщил URA.RU корреспондент telegram-канала «Темы Тюмени». По его словам, на книгах присутствует пометка «18+», они упакованы в пленку. Другими словами, доступ несовершеннолетних к литературе, до момента покупки, исключен. Однако часть аннотаций на оборотах изданий также содержат описания, намекающие на гомосексуальное содержание сюжетов. URA.RU направило запрос в пресс-службу книжной сети, в которой проходит распродажа. Ответ ожидается. Как ранее писало агентство, 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране запрещается распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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