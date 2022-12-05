В тюменском книжном сделали скидки на литературу об ЛГБТ

Книги с описанием однополых отношений выставили на распродажу (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В одном из магазинов популярной книжной сети в Тюмени на распродажу выставили издания, подпадающие под тематику ЛГБТ. Об этом с места событий URA.RU сообщил корреспондент telegram-канала «Темы Тюмени» . Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ.

«В одной из точек сети книги, в которых присутствуют намеки на гомосексуальную тематику, выставлены на распродажу. На них сделали скидку в почти 50%. Также на полках обнаружены другие издания на тему однополых отношений», — сообщил URA.RU корреспондент telegram-канала «Темы Тюмени».

По его словам, на книгах присутствует пометка «18+», они упакованы в пленку. Другими словами, доступ несовершеннолетних к литературе, до момента покупки, исключен. Однако часть аннотаций на оборотах изданий также содержат описания, намекающие на гомосексуальное содержание сюжетов.

URA.RU направило запрос в пресс-службу книжной сети, в которой проходит распродажа. Ответ ожидается. Как ранее писало агентство, 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране запрещается распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений.