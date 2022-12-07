В тюменском правительстве предсказали возвращение «разнарядок»

Власти полагают, что доля федеральных госзаказов в тюменской экономике увеличится

В региональном правительстве ждут изменений в экономике Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Чиновники из областного правительства предсказывают, что в течение 2023 года Тюменская область, наряду с некоторыми другими регионами УрФО, значительно изменит экономическую политику и будет больше работать на госзаказ от Москвы. Об этом URA.RU сообщили источники из администрации области.

«Федеральный центр не сможет полностью восстановить импорт ушедших товаров. В скором времени обстановка просто заставит вернуться к ситуации, когда региональному бизнесу будут поступать „разнарядки“ от Москвы. В это плане Тюменская область, географически находящаяся по середине страны и имеющая высокий предпринимательский и производственный потенциал, может стать одним из авангардных в этом плане регионов», — рассказал собеседник агентства.

В правительстве полагают, что методом «разнарядок» от федерального центра местное производство будет развиваться эффективнее. Такой вариант событий, по мнению чиновников, приведет к положительным последствиям как для бизнеса, так и для региона.

Ранее URA.RU сообщало, что глава правительства Тюменской области Александр Моор улетел в Москву на подписание важного соглашения. Там он договорился о сотрудничестве с крупной корпорацией в координационном центре правительства.