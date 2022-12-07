07 декабря 2022

Тюменцы отказались от поездок заграницу на новогодних праздниках

Большинство тюменцев предпочитают провести новогодние каникулы не покидая пределы России
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя Москва. Москва, новогодняя елка, город москва, кремль, манежная площадь, гим, новый год, иллюминация, манежка, государственный исторический музей
Среди российских городов самыми популярными для тюменцев оказались Москва и Санкт-Петербург Фото:

Тюменцы отказались от поездок заграницу и вместо этого предпочли провести новогодние каникулы в крупных городах России. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту». Самыми популярными городами для туристов стали Москва и Санкт-Петербург.

«По данным аналитиков сервиса „Туту“, у самостоятельных путешественников из Тюмени около 96,5% покупок авиабилетов приходится на внутренние направления, а всего 3,5% — на зарубежье», — сообщают в пресс-службе сервиса. Аналитики приводят данные по вылетам в период с 25 декабря по 8 января.

Также пресс-служба «Туту» предоставила список городов, самых востребованных среди тюменцев, покидающих город на новогодних каникулах. В перечень вошли: Москва, Санкт-Петербург, Салехард, Новый Уренгой и Сочи. «Средний чек за перелет по России из Тюмени составляет 14 625 рублей туда-обратно», — добавляют в пресс-службе сервиса.

Ранее агентство рассказывало о том, какие международные направления выбирают тюменцы, которые все же отправятся на новогодние каникулы заграницу. Самыми популярными направлениями считаются Таиланд и ОАЭ.

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Тюменцы отказались от поездок заграницу и вместо этого предпочли провести новогодние каникулы в крупных городах России. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту». Самыми популярными городами для туристов стали Москва и Санкт-Петербург. «По данным аналитиков сервиса „Туту“, у самостоятельных путешественников из Тюмени около 96,5% покупок авиабилетов приходится на внутренние направления, а всего 3,5% — на зарубежье», — сообщают в пресс-службе сервиса. Аналитики приводят данные по вылетам в период с 25 декабря по 8 января. Также пресс-служба «Туту» предоставила список городов, самых востребованных среди тюменцев, покидающих город на новогодних каникулах. В перечень вошли: Москва, Санкт-Петербург, Салехард, Новый Уренгой и Сочи. «Средний чек за перелет по России из Тюмени составляет 14 625 рублей туда-обратно», — добавляют в пресс-службе сервиса. Ранее агентство рассказывало о том, какие международные направления выбирают тюменцы, которые все же отправятся на новогодние каникулы заграницу. Самыми популярными направлениями считаются Таиланд и ОАЭ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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