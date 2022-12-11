Тюменские военнослужащие нуждаются в дорогостоящем оборудовании

Бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии, которая сейчас выполняет задачи в зоне СВО и куда, в числе прочих, входят военнослужащие из Тюмени, попросили у волонтеров тепловизоры. Об этом сообщает благотворительный фонд «Путевка в жизнь». Стоимость одной единицы оборудования — почти 39 тысяч рублей.
«Тюмень! К нам обратились командиры подразделений 90-й дивизии (90-я гвардейская танковая дивизия — прим. URA.RU). Для выполнения поставленных задач бойцам необходимы тепловизоры в количестве 30 штук. Сбор до 20 января, отправка в зону СВО», — говорится в сообщении telegram-канала фонда «Путевка в жизнь».
Волонтеры готовы предоставить желающим помочь ссылку для покупки необходимого оборудования. Как значится на сайте, где продаются нужные тепловизоры, стоимость одной единицы составляет 38 900 рублей.
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Бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии, которая сейчас выполняет задачи в зоне СВО и куда, в числе прочих, входят военнослужащие из Тюмени, попросили у волонтеров тепловизоры. Об этом сообщает благотворительный фонд «Путевка в жизнь». Стоимость одной единицы оборудования — почти 39 тысяч рублей. «Тюмень! К нам обратились командиры подразделений 90-й дивизии (90-я гвардейская танковая дивизия — прим. URA.RU). Для выполнения поставленных задач бойцам необходимы тепловизоры в количестве 30 штук. Сбор до 20 января, отправка в зону СВО», — говорится в сообщении telegram-канала фонда «Путевка в жизнь». Волонтеры готовы предоставить желающим помочь ссылку для покупки необходимого оборудования. Как значится на сайте, где продаются нужные тепловизоры, стоимость одной единицы составляет 38 900 рублей. Подробную информацию о способах передачи помощи и других необходимых вещах, о которых просят тюменские военнослужащие, можно узнать в группах фонда в социальных сетях. Как ранее писало URA.RU, сейчас также идет сбор стройматериалов, которые отправят в «желтую» зону спецоперации.