Красноярские авиаспасатели выиграли суд на 65 млн у курганских властей

Суд обязал курганские власти заплатить долги перед красноярскими авиаспасателями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Красноярском арбитражном суде удовлетворили иск местного авиационно-спасательного центра МЧС России в размере, превышающем 65 млн рублей, к курганскому департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Данные появились на сайте Красноярского арбитражного суда.

«ФГБУ „Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России“ обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к Департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Сумма исковых требований 65 366 792,77 руб. <…> Иск удовлетворить полностью», — оглашены результаты на сайте электронного правосудия. Требования структуры МЧС касались выплат по контракту, заключенному с курганским департаментом 30 июня 2022 года.

Размер не оплаченных курганцами услуг составил 63,28 млн рублей. Еще 311 тысяч департамент должен выплатить в виде пени по контракту «за нарушение сроков оплаты выполненных работ в период с 20.07.2022 по 27.10.2022». Также красноярский центр МЧС включил в иск 1,77 млн рублей пени в период с 20 июля по 8 ноября.

Заседание по делу состоялось 12 декабря. Иск к курганскому департаменту был полностью удовлетворен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на лесных пожарах работала авиатехника. Тушить возгорания помогал самолет-амфибия БЕ-200 и вертолет Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра.