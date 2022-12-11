Владелец колбасного бизнеса в Кургане призвал не отказываться от импортного оборудования

12 декабря 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Курганский бизнесмен и владелец мясокомбината «Велес» Дмитрий Ильтяков считает, что предпринимателям не стоит бояться покупать импортное оборудование из-за западных санкций. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Если говорить о нынешней ситуации, то многие бизнесмены начинают быть плаксами. Ничего ни на что не повлияет. Берите и ищите возможности. Все это есть. Нужно просто брать и делать. Конечно, трудности есть. С логистикой проблемы, цены стали другие, но ведь мы живем, поэтому нужно включать мозги и работать», — рассказал Ильтяков. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в открытии нового цеха на мясокомбинате «Велес». На предприятии установлено датское оборудование за 250 млн рублей. Также сообщалось, что мясокомбинат «Велес» меняет импортное программное обеспечение на отечественные аналоги из-за отказа зарубежных партнеров поставлять новые технологии. Повышение цен на импортную продукцию и оборудование началось после введения санкций странами Запада. Санкционное давление на Россию связано с проведением спецоперации на Украине.