Главные страхи косметологов ЯНАО не сбылись

Косметологи ЯНАО не почувствовали на себе эффекта от санкций Запада

16 декабря 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое стоимость услуг косметолога практически не изменилась Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Косметолог из Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказала URA.RU о том, как введенные Западом санкции против России повлияли на ее сферу деятельности. По словам косметолога, замену зарубежным препаратам она нашла быстро. «С рынка ушли некоторые позиции, но не много, скорее единицы. На работу это не повлияло никак, сразу нашли замену некоторым зарубежным препаратам нашими российскими», — рассказала косметолог. Она также отметила, что в начале года стоимость зарубежных и российских препаратов увеличилась в четыре — пять раз. Ценник на протяжении двух месяцев не падал, а наоборот только рос. После чего пошел на снижение, но к исходным ценам так и не вернулся. Ранее URA.RU рассказывало, что бьюти-мастера из Ямала на 30% подняли стоимость своих услуг. На это повлияло подорожание расходных материалов и препаратов, которые ранее приобретались заграницей.

Косметолог из Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказала URA.RU о том, как введенные Западом санкции против России повлияли на ее сферу деятельности. По словам косметолога, замену зарубежным препаратам она нашла быстро. «С рынка ушли некоторые позиции, но не много, скорее единицы. На работу это не повлияло никак, сразу нашли замену некоторым зарубежным препаратам нашими российскими», — рассказала косметолог. Она также отметила, что в начале года стоимость зарубежных и российских препаратов увеличилась в четыре — пять раз. Ценник на протяжении двух месяцев не падал, а наоборот только рос. После чего пошел на снижение, но к исходным ценам так и не вернулся. Ранее URA.RU рассказывало, что бьюти-мастера из Ямала на 30% подняли стоимость своих услуг. На это повлияло подорожание расходных материалов и препаратов, которые ранее приобретались заграницей.