15 декабря 2022

Губернатор Моор не испугался санкций США

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Свою реакцию губернатор опубликовал в соцсетях Фото:

Глава Тюменской области Александр Моор кратко отреагировал на попадание в списки санкций США. Свое отношение губернатор выразил в собственном telegram-канале.

«Тюменская область помогает восстанавливать Донбасс, доставляет гуманитарные грузы, принимает беженцев. Делаем все для того, чтобы наши бойцы были обеспечены всем необходимым, и чтобы их семьи были окружены заботой и вниманием. Никакие санкции нас не остановят», — написал глава региона. К своему посту Моор прикрепил список персон, также оказавшихся под санкциями.

Ранее Александр Моор уже оказался с списках санкций Канады и Великобритании. Санкции подразумевают запрет на въезд в эти страны и заморозку активов, если таковые имеются.

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Глава Тюменской области Александр Моор кратко отреагировал на попадание в списки санкций США. Свое отношение губернатор выразил в собственном telegram-канале. «Тюменская область помогает восстанавливать Донбасс, доставляет гуманитарные грузы, принимает беженцев. Делаем все для того, чтобы наши бойцы были обеспечены всем необходимым, и чтобы их семьи были окружены заботой и вниманием. Никакие санкции нас не остановят», — написал глава региона. К своему посту Моор прикрепил список персон, также оказавшихся под санкциями. Ранее Александр Моор уже оказался с списках санкций Канады и Великобритании. Санкции подразумевают запрет на въезд в эти страны и заморозку активов, если таковые имеются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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