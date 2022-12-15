Губернатор Моор не испугался санкций США

Свою реакцию губернатор опубликовал в соцсетях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Тюменской области Александр Моор кратко отреагировал на попадание в списки санкций США. Свое отношение губернатор выразил в собственном telegram-канале.

«Тюменская область помогает восстанавливать Донбасс, доставляет гуманитарные грузы, принимает беженцев. Делаем все для того, чтобы наши бойцы были обеспечены всем необходимым, и чтобы их семьи были окружены заботой и вниманием. Никакие санкции нас не остановят», — написал глава региона. К своему посту Моор прикрепил список персон, также оказавшихся под санкциями.

Ранее Александр Моор уже оказался с списках санкций Канады и Великобритании. Санкции подразумевают запрет на въезд в эти страны и заморозку активов, если таковые имеются.