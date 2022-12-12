12 декабря 2022
11 декабря 2022

Мэр из ЯНАО сообщила дату открытия елки и пригрозила вандалам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство ледового городка на площади Эспланада. Пермь, строитель ледового городка
В Лабытнанги строители построят ледовый городок к 17 декабря Фото:

Мэр Лабытнанги Марина Трескова попросила жителей бережно относиться к ледовому городку и предупредила вандалов о наличии видеокамер. Открытие городской елки назначено на 17 декабря, написала глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В субботу [17 декабря] открываем городок. Для тех, кто не умеет сдерживать свои порывы, напоминаю — в городе установлены камеры видеонаблюдения, нарушителям придется ответить за свои поступки», — написала Марина Трескова в соцсети.

В Лабытнанги в ледовом городке будут горки, ледяные фигуры сказочных героев, лабиринт и, собственно, сама елка. Свой ледовый городок будет и в поселке Харп на площади Мира.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске открытие городской елки состоится 18 декабря. Об этом сообщил мэр города Алексей Романов в социальных сетях.

Городская елка в Лабытнанги
Фото:
Символ 2023 года
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей

Мэр Лабытнанги Марина Трескова попросила жителей бережно относиться к ледовому городку и предупредила вандалов о наличии видеокамер. Открытие городской елки назначено на 17 декабря, написала глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «В субботу [17 декабря] открываем городок. Для тех, кто не умеет сдерживать свои порывы, напоминаю — в городе установлены камеры видеонаблюдения, нарушителям придется ответить за свои поступки», — написала Марина Трескова в соцсети. В Лабытнанги в ледовом городке будут горки, ледяные фигуры сказочных героев, лабиринт и, собственно, сама елка. Свой ледовый городок будет и в поселке Харп на площади Мира. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске открытие городской елки состоится 18 декабря. Об этом сообщил мэр города Алексей Романов в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...