В Лабытнанги строители построят ледовый городок к 17 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэр Лабытнанги Марина Трескова попросила жителей бережно относиться к ледовому городку и предупредила вандалов о наличии видеокамер. Открытие городской елки назначено на 17 декабря, написала глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В субботу [17 декабря] открываем городок. Для тех, кто не умеет сдерживать свои порывы, напоминаю — в городе установлены камеры видеонаблюдения, нарушителям придется ответить за свои поступки», — написала Марина Трескова в соцсети.

В Лабытнанги в ледовом городке будут горки, ледяные фигуры сказочных героев, лабиринт и, собственно, сама елка. Свой ледовый городок будет и в поселке Харп на площади Мира.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске открытие городской елки состоится 18 декабря. Об этом сообщил мэр города Алексей Романов в социальных сетях.

Городская елка в Лабытнанги Фото: страница Марины Тресковой в соцсети «ВКонтакте»