Экс-губернатор ЯНАО попал под санкции ЕС

Бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин попал под действие девятого пакета санкций, введенного Евросоюзом (ЕС) против России. Об этом сообщается в документе, опубликованном ЕС.
«Дмитрий Кобылкин — депутат Государственной Думы, который на 3 Октября 2022 года проголосовал за вхождение в состав Российской Федерации в качестве федеральных субъектов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Следовательно, он поддерживает и реализовывает действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — сообщается в принятом Евросоюзом документе.
Санкционное давление на Россию и на отдельных лиц государства со стороны западных стран началось с начала «нулевых» годов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции против России вредят не только экономике РФ, но и бьют по странам коллективного Запада.
Бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин попал под действие девятого пакета санкций, введенного Евросоюзом (ЕС) против России. Об этом сообщается в документе, опубликованном ЕС. «Дмитрий Кобылкин — депутат Государственной Думы, который на 3 Октября 2022 года проголосовал за вхождение в состав Российской Федерации в качестве федеральных субъектов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Следовательно, он поддерживает и реализовывает действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — сообщается в принятом Евросоюзом документе. Ранее URA.RU рассказало, что под санкции США попал действующий губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Против него также действуют санкции Великобритании и Канады. Санкционное давление на Россию и на отдельных лиц государства со стороны западных стран началось с начала «нулевых» годов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции против России вредят не только экономике РФ, но и бьют по странам коллективного Запада.