16 декабря 2022
15 декабря 2022

Экс-губернатор ЯНАО попал под санкции ЕС

Бывший губернатор ЯНАО, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин попал под действие санкций Евросоюза
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, кобылкин дмитрий
Кобылкин попал под санкции ЕС за голосование о принятии новых регионов в состав России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин попал под действие девятого пакета санкций, введенного Евросоюзом (ЕС) против России. Об этом сообщается в документе, опубликованном ЕС.

«Дмитрий Кобылкин — депутат Государственной Думы, который на 3 Октября 2022 года проголосовал за вхождение в состав Российской Федерации в качестве федеральных субъектов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Следовательно, он поддерживает и реализовывает действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — сообщается в принятом Евросоюзом документе.

Ранее URA.RU рассказало, что под санкции США попал действующий губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Против него также действуют санкции Великобритании и Канады.

Санкционное давление на Россию и на отдельных лиц государства со стороны западных стран началось с начала «нулевых» годов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции против России вредят не только экономике РФ, но и бьют по странам коллективного Запада.

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Бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин попал под действие девятого пакета санкций, введенного Евросоюзом (ЕС) против России. Об этом сообщается в документе, опубликованном ЕС. «Дмитрий Кобылкин — депутат Государственной Думы, который на 3 Октября 2022 года проголосовал за вхождение в состав Российской Федерации в качестве федеральных субъектов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Следовательно, он поддерживает и реализовывает действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — сообщается в принятом Евросоюзом документе. Ранее URA.RU рассказало, что под санкции США попал действующий губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Против него также действуют санкции Великобритании и Канады. Санкционное давление на Россию и на отдельных лиц государства со стороны западных стран началось с начала «нулевых» годов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции против России вредят не только экономике РФ, но и бьют по странам коллективного Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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