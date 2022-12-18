18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

В ЯНАО сдают дизайнерскую «трешку» за 120 тысяч рублей. Фото

В Ноябрьске предлагают снять трехкомнатную квартиру за 120 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб-квартира РМК (Русская медная компания). Екатеринбург, русская медная компания, штаб квартира рмк, интерьер
В Ноябрьске сдают трехкомнатную квартиру на длительный срок за 120 тыс. рублей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сдается трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом и мебелью за 120 тыс. рублей в месяц. Общая площадь квартиры составляет 110 квадратных метров, сообщает владелец в объявлении на сайте Avito.

«Шикарная квартира в центре города с дизайнерским ремонтом. Три комнаты и большая кухня-гостиная, два балкона», — указал хозяин жилья в объявлении.

Квартира сдается с мебелью и бытовой техникой, включая и современный домашний кинотеатр с проектором. Ванная оборудована душевой кабинкой с парилкой, в квартире имеются два балкона.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое сдается двухуровневая квартира за 200 тыс. рублей в месяц. Также там можно снять дом на берегу озера за 250 тыс. рублей.

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В Ноябрьске (ЯНАО) сдается трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом и мебелью за 120 тыс. рублей в месяц. Общая площадь квартиры составляет 110 квадратных метров, сообщает владелец в объявлении на сайте Avito. «Шикарная квартира в центре города с дизайнерским ремонтом. Три комнаты и большая кухня-гостиная, два балкона», — указал хозяин жилья в объявлении. Квартира сдается с мебелью и бытовой техникой, включая и современный домашний кинотеатр с проектором. Ванная оборудована душевой кабинкой с парилкой, в квартире имеются два балкона. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое сдается двухуровневая квартира за 200 тыс. рублей в месяц. Также там можно снять дом на берегу озера за 250 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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