18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Курганским вахтовикам в Иркутске готовы платить свыше 300 тысяч рублей

Курганцам предлагают 300 тысяч рублей за работу на нефтегазовом месторождении в Иркутской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, нефть, кондинское месторождение, эргинский кластер
На месторождении курганским вахтовикам готовы платить от 300 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Жителям Курганской области, готовым работать вахтовым методом на нефтегазовом месторождении в Иркутской области, обещают платить от 300 тысяч рублей. Такая информация указана в сообщении на сайте объявлений.

«Требуется машинист автомобильного крана. Работа вахтовым методом 60/60 на Ярактинском нефтегазовом месторождении (Иркутская область, Усть-Кут). Зарплата сдельная от 300 тысяч рублей», — написано в объявлении.

Курганцам, согласившимся на работу, обещают предоставить спецодежду. Бесплатными, по заверениям работодателей, будут питание и оплата проезда к месту работы и месту проживания. Трудоустроенные сотрудники будут получать деньги два раза в месяц (аванс и зарплата).

О том, что в Кургане искали бригаду плотников для работы в Салехарде (ЯНАО), URA.RU писало ранее. Бригадиру и его команде обещали в месяц платить от 300 тысяч рублей. Также корреспонденты агентства сообщали, что зауральцам предлагали за работу в Донецке зарплату до 360 тысяч рублей.

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Жителям Курганской области, готовым работать вахтовым методом на нефтегазовом месторождении в Иркутской области, обещают платить от 300 тысяч рублей. Такая информация указана в сообщении на сайте объявлений. «Требуется машинист автомобильного крана. Работа вахтовым методом 60/60 на Ярактинском нефтегазовом месторождении (Иркутская область, Усть-Кут). Зарплата сдельная от 300 тысяч рублей», — написано в объявлении. Курганцам, согласившимся на работу, обещают предоставить спецодежду. Бесплатными, по заверениям работодателей, будут питание и оплата проезда к месту работы и месту проживания. Трудоустроенные сотрудники будут получать деньги два раза в месяц (аванс и зарплата). О том, что в Кургане искали бригаду плотников для работы в Салехарде (ЯНАО), URA.RU писало ранее. Бригадиру и его команде обещали в месяц платить от 300 тысяч рублей. Также корреспонденты агентства сообщали, что зауральцам предлагали за работу в Донецке зарплату до 360 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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