Губернатор Шумков дал срочное поручение мэрам в связи с ЧС

Губернатор Шумков поручил мэрам создать комиссии по ЧС в связи с погодой

Вадим Шумков обратился к главам курганских округов в связи аномальной погодой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков посоветовал главам округов организовать работу комиссий по чрезвычайным ситуациям (ЧС) в связи с погодными условиями. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Погода преподнесла очередную аномалию. После трех недель мороза на улице ноль градусов и идет дождь. Главам [курганских округов] рекомендовано в кратчайшие сроки организовать работу муниципальных комиссий ЧС по вопросам содержания дорог, тротуаров, объектов социальной сферы», — пишет Шумков. Региональной комиссии по ЧС уже даны рекомендации по тому, как вводить временные ограничения по образовательным учреждениям, в которых есть проблемы.

В том числе губернатор призвал водителей и пешеходов быть бдительными и осторожными на дорогах. Он подчеркнул, что предостережение в первую очередь касается пожилых людей и детей.

Ранее URA.RU писало, что улицы Кургана залило ледяным дождем. На тротуарах образовалась корка из наста, а на проезжей части появились лужи и каша из грязного снега. Также на улицах обледенели машины, водители чистили окна от наледи.