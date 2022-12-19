Губернатор Шумков дал срочное поручение мэрам в связи с ЧС

Губернатор Шумков поручил мэрам создать комиссии по ЧС в связи с погодой
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков обратился к главам курганских округов в связи аномальной погодой Фото:

Курганский губернатор Вадим Шумков посоветовал главам округов организовать работу комиссий по чрезвычайным ситуациям (ЧС) в связи с погодными условиями. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Погода преподнесла очередную аномалию. После трех недель мороза на улице ноль градусов и идет дождь. Главам [курганских округов] рекомендовано в кратчайшие сроки организовать работу муниципальных комиссий ЧС по вопросам содержания дорог, тротуаров, объектов социальной сферы», — пишет Шумков. Региональной комиссии по ЧС уже даны рекомендации по тому, как вводить временные ограничения по образовательным учреждениям, в которых есть проблемы.

В том числе губернатор призвал водителей и пешеходов быть бдительными и осторожными на дорогах. Он подчеркнул, что предостережение в первую очередь касается пожилых людей и детей.

Ранее URA.RU писало, что улицы Кургана залило ледяным дождем. На тротуарах образовалась корка из наста, а на проезжей части появились лужи и каша из грязного снега. Также на улицах обледенели машины, водители чистили окна от наледи.

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Курганский губернатор Вадим Шумков посоветовал главам округов организовать работу комиссий по чрезвычайным ситуациям (ЧС) в связи с погодными условиями. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Погода преподнесла очередную аномалию. После трех недель мороза на улице ноль градусов и идет дождь. Главам [курганских округов] рекомендовано в кратчайшие сроки организовать работу муниципальных комиссий ЧС по вопросам содержания дорог, тротуаров, объектов социальной сферы», — пишет Шумков. Региональной комиссии по ЧС уже даны рекомендации по тому, как вводить временные ограничения по образовательным учреждениям, в которых есть проблемы. В том числе губернатор призвал водителей и пешеходов быть бдительными и осторожными на дорогах. Он подчеркнул, что предостережение в первую очередь касается пожилых людей и детей. Ранее URA.RU писало, что улицы Кургана залило ледяным дождем. На тротуарах образовалась корка из наста, а на проезжей части появились лужи и каша из грязного снега. Также на улицах обледенели машины, водители чистили окна от наледи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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